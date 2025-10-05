पत्नी की बेवफाई के चलते यमुना में कूदे युवक और उसकी बेटी का शव बरामद, पुत्र व दो पुत्रियों की तलाश जारी

Shamli News पत्नी की बेवफाई से तंग आकर सलमान नामक एक व्यक्ति ने अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। पुलिस ने सलमान और उसकी बेटी महक के शव बरामद कर लिए हैं जबकि अन्य बच्चों की तलाश जारी है। आत्महत्या से पहले सलमान ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। पत्नी की बेवफाई से त्रस्त यमुना के ब्रिज से सलमान ने गत दिवस अपनी तीन बेटियों व एक बेटे के साथ नदी में छलांग लगाई थी। यमुना के निकट पीड़ित पति ने वीडियो प्रसारित कर पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्वजन ने 24 घंटे पूर्व सलमान को बच्चों सहित यमुना में छलांग लगाने की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर सर्च अभियान शुरू कराया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्च अभियान में गोताखोरों इस्सोपुर टील के निकट से 12 वर्षीय महक व जनपद बागपत के टांडा पुल के निकट से सलमान का शव बरामद किया। बता दें कि शनिवार सुबह यूपी-हरियाणा सीमा पर स्थित यमुना ब्रिज पर लोगों ने बताया था कि कैराना कस्बे के मोहल्ला अफगानान निवासी युवक सलमान ने अपने चार मासूम बच्चों के साथ में यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर एसडीएम निधि भारद्वाज व नायब तहसीलदार सतीश यादव व एएसपी संतोष कुमार सिंह भी यमुना नदी पर पहुंचे थे।

प्राइवेट व पीएसी के करीब दर्जनभर गोताखोर दो मोटरबोट से युवक व बच्चों की तलाश में यमुना नदी में सर्च अभियान जारी किया गया था, लेकिन शनिवार की देररात्रि तक सफलता हाथ नहीं लगी थी। रविवार की दोपहर गोताखोरों की टीम ने इस्सोपुर टील के निकट यमुना नदी से 12 वर्षीय महक का शव बरामद किया। वहीं, जनपद बागपत के छपरौली विधानसभा के टांडा के निकट सलमान का शव बरामद किया गया।

वहीं गोताखोरों की टीम दस वर्षीया शिफा, दो वर्षीया इनाया व सात वर्षीय आयन की तलाश में जुटे हैं। वहीं शव बरामद होने पर स्वजन का रो-रोकर बुरहाल हैं। कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि दो शव बरामद किए गए हैं। अभी अन्य की तलाश की जा रही हैं।

शव बरामद...आशंका पर लगा विराम सलमान नामक युवक के अपने चार बच्चों के साथ में यमुना नदी में कूदने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन व लोगों के बीच भ्रांतियां थी। हालांकि युवक व बच्चों की तलाश में यमुना नदी ने सर्च अभियान चलाया गया था।वहीं, नदी में पानी के बहाव के कारण लगभग बीस किलोमीटर की दूरी पर सलमान व बारह किलोमीटर पर महक का शव बरामद होने पर आकांशा हकीकत में बदल गई।