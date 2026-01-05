शामली में युवक को पीटते-बाल नोचते हुए ले गई पुलिस, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी अलर्ट, SP ने CO को सौंपी जांच 

जागरण संवाददाता, शामली। आदर्श मंडी थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें वह एक युवक को अपने साथ ले जाते हुए दिख रहे हैं। बीच-बीच में पुलिसकर्मी युवक के बाल नोचते और पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद युवक को गाड़ी में बैठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो प्रसारित होने के बाद एसपी ने प्रकरण की जांच सीओ सिटी को सौंपी है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना आदर्श मंडी प्रभारी बीनू सिंह ने बताया कि यह वीडियो चार दिन पुराना है।

एसडीएम के आदेश पर दर्ज कराया था मुकदमा फसल चोरी के मामले में एसडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में वह स्वयं भी मौके पर गए थे और मुकदमे में नामजद आरोपित को हिरासत में लेकर आ रहे थे। युवक ने पुलिस से बचकर भागने का प्रयास किया था।