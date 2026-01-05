शामली में बाइक चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, 20 मोटरसाइकिल और एक फर्जी नम्बर प्लेट बरामद
कैराना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद राजवाहे की पटरी के पास एक बंद पटाखा फैक्ट्री ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कैराना। कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का राजफाश करने के लिए विशेष टीम का गठन कर सीसीटीवी कैमरों की जांच के आधार पर दो मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के उपरांत राजवाहे की पटरी के निकट पटाखा फैक्ट्री से 20 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। एसपी ने कोतवाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
रविवार को कोतवाली में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि संदिग्ध वाहन व्यक्ति की चैकिंग अभियान एएसपी सुमित शुक्ला के निर्देशन एवं सीओ हेमंत कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा क्षेत्र में हुई मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए सीसीटीवी एवं अन्य प्राप्त साक्ष्यों की सहायता से पुलिस टीम ने रिजवान अंसारी उर्फ भूरा पुत्र दिलशाद हाल निवासी ग्राम टांड़ा थाना छपरौली जिला बागपत मूल निवासी मुहल्ला कोठला थाना झिंझाना जनपद शामली व मौहम्मद शकील पुत्र मौहम्मद अली निवासी ग्राम टांड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत को थाना कैराना पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने चोरी की गई अन्य मोटरसाईकिलों को रजवाहे की पटरी के पास बंद पड़ी पटाखा फैक्ट्री में रखना बताया। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर ग्राम भूरा जाने वाले रजवाहे की पटरी के पास बंद पड़ी पटाखा फैक्ट्री से पुलिस टीम ने 20 चोरी की मोटर साईकिल आठ फर्जी नम्बर प्लेट, एक मोटर साईकिल के पार्टस जिनमें एक टायर व दो नम्बर प्लेट बरामद की गयी है।
एसपी ने बताया कि आरोपित शातिर किस्म के वाहन चोर है जिनके कब्जे से विभिन्न स्थानो से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामद की गई। अन्य बरामद हुई मोटरसाइकिलो की जानकारी पुलिस टीम जुटा रही हैं। वहीं दोनों आरोपितों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।
टीम में शामिल पुलिसकर्मी
कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री, उपनिरीक्षक विपिन शर्मा, रोबिन राठी व हैड कास्टेबल ललित शर्मा,शहजाद अली,रिंकू भाटी,अंकुर मलिक,आकाशदीप, रवि कुमार,एकता नागर व कास्टेबल अंकित,हरेन्द्र शर्मा व राहुल शामिल रहें। टीम को एसपी ने पच्चीस हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।