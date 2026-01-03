UP Panchayat Chunav: मतपत्र छपकर तैयार, पहली बार ऑनलाइन देख सकेंगे मतदाता सूची

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 230 ग्राम पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर सात लाख 52 हजार 257 मतदाताओं का सत्यापन किया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह फरवरी को होगा। वहीं, मतपत्र छपकर तैयार हो चुके हैं।

जिले में अंनतिम सूची प्रकाशन होने के बाद अब नए वोटर का वोट बनाने का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची में दावा व आपत्तियां दर्ज करने और एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले फार्म दो भरकर आगामी 30 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। दावा व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से चल रहा है।

यह छह जनवरी तक चलेगा। सात से 12 जनवरी तक हस्तलिखित पुस्तिका तैयार की जाएंगी। इसके बाद 13 से 29 जनवरी तक कंप्यूटर पर दर्ज किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी से पांच फरवरी तक मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता स्थल का क्रमांक और मतदाता क्रमांक निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

पहली बार आनलाइन देख सकेंगे मतदाता सूची

कोई भी मतदाता किसी भी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को वेबसाइट पर देख सकेगा। निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा पहली बार लागू की गई है। इस बार दावे व आपत्तियों की जांच बीएलओ एप से नहीं की जाएगी, बल्कि इसका निस्तारण वेंडर द्वारा किया जाएगा। मतदाता प्रपत्र छपकर तैयार हो चुके है। इन्हें लाकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। इससे पहले ही प्रत्याशियों की जमानत राशि से लेकर प्रचार में व्यय होने वाली धनराशि की घोषणा भी हो चुकी है।