Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन से मां के साथ दिल्ली जा रही नाबालिग से छेड़छाड़, दोनों ने चार शोहदों को सीखाया सबक, GRP ने की कार्रवाई

    By ABHISHEK KAUSHIK Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    Shamli News दिल्ली से शामली आ रही पैसेंजर ट्रेन में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। पीड़िता और उसकी मां के विरोध पर अन्य यात्रियों ने भी आरोपिताें की पिटाई कर दी। किशोरी की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। जीआरपी ने चारों आरोपितों को पकड़ लिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रेन से मां के साथ दिल्ली जा रही नाबालिग से छेड़छाड़ (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। छेड़छाड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरेराह मनचले बखौफ होकर महिलाओं और युवतियों को परेशान कर रहे हैं, तो अब चलती ट्रेन में भी शोहदों ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। इस पर मां-बेटी ने आरोपितों को सबक सिखाया तो अन्य यात्रियों ने भी पिटाई की। हंगामा होने पर ट्रेन में मौजूद जीआरपी के जवान पहुंचे और चारों को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज कर तीन को जेल भेज दिया, जबकि एक को कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेजा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झिंझाना थाना क्षेत्र निवासी मां-बेटी किसी कार्य से रविवार को दिल्ली गई थीं। शाम को वह दिल्ली से पैसेंजर ट्रेन से लौट रही थीं। ट्रेन में तीन युवक और एक नाबालिग भी सवार हो गए। ट्रेन जैसे ही चली और दिल्ली से निकलते ही आरोपितों ने किशोरी को परेशान करना शुरू कर दिया।

    शाहदरा के बाद तो उनकी फब्तियां कसने लगे। ट्रेन बड़ौत से आगे निकलकर जैसे ही कांधला स्टेशन के पास पहुंची तो आरोपितों ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। इस पर किशोरी और उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगे। मां-बेटी ने एक युवक की पिटाई की तो हंगामा हो गया। ट्रेन में मौजूद अन्य लोग भी पहुंच गए और मामला समझते ही आरोपितों पर हाथ साफ कर दिया। 

    ट्रेन में मौजूद जीआरपी के जवान भी पहुंच गए और मामले को शांत करते हुए चारों को पकड़ लिया। इसके बाद जब ट्रेन शामली स्टेशन पर पहुंची तो आरोपितों को उतार लिया और थाने ले गए। किशोरी की मां ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया।

    जीआरपी प्रभारी सुमित नागर ने बताया कि महिला और उसकी बेटी दिल्ली से आ रही थीं। आरोपित भी दिल्ली से ही ट्रेन में सवार हुए थे। कांधला स्टेशन के पास ट्रेन जब पहुंची तो उन्होंने छेड़छाड़ की थी। ट्रेन में मौजूद जीआरपी के जवानों ने आरोपितों को पकड़ लिया। उनके नाम कासिफ, साकिब और उजैव निवासीगण थानाभवन हैं, जबकि एक नाबालिग भी था। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है।