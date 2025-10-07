ट्रेन से मां के साथ दिल्ली जा रही नाबालिग से छेड़छाड़, दोनों ने चार शोहदों को सीखाया सबक, GRP ने की कार्रवाई

Shamli News दिल्ली से शामली आ रही पैसेंजर ट्रेन में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। पीड़िता और उसकी मां के विरोध पर अन्य यात्रियों ने भी आरोपिताें की पिटाई कर दी। किशोरी की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। जीआरपी ने चारों आरोपितों को पकड़ लिया।

जागरण संवाददाता, शामली। छेड़छाड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरेराह मनचले बखौफ होकर महिलाओं और युवतियों को परेशान कर रहे हैं, तो अब चलती ट्रेन में भी शोहदों ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। इस पर मां-बेटी ने आरोपितों को सबक सिखाया तो अन्य यात्रियों ने भी पिटाई की। हंगामा होने पर ट्रेन में मौजूद जीआरपी के जवान पहुंचे और चारों को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज कर तीन को जेल भेज दिया, जबकि एक को कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेजा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झिंझाना थाना क्षेत्र निवासी मां-बेटी किसी कार्य से रविवार को दिल्ली गई थीं। शाम को वह दिल्ली से पैसेंजर ट्रेन से लौट रही थीं। ट्रेन में तीन युवक और एक नाबालिग भी सवार हो गए। ट्रेन जैसे ही चली और दिल्ली से निकलते ही आरोपितों ने किशोरी को परेशान करना शुरू कर दिया।

शाहदरा के बाद तो उनकी फब्तियां कसने लगे। ट्रेन बड़ौत से आगे निकलकर जैसे ही कांधला स्टेशन के पास पहुंची तो आरोपितों ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। इस पर किशोरी और उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगे। मां-बेटी ने एक युवक की पिटाई की तो हंगामा हो गया। ट्रेन में मौजूद अन्य लोग भी पहुंच गए और मामला समझते ही आरोपितों पर हाथ साफ कर दिया।

ट्रेन में मौजूद जीआरपी के जवान भी पहुंच गए और मामले को शांत करते हुए चारों को पकड़ लिया। इसके बाद जब ट्रेन शामली स्टेशन पर पहुंची तो आरोपितों को उतार लिया और थाने ले गए। किशोरी की मां ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया।