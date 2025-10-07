Language
    Hit and run case: कार ने पहले स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर एक के बाद एक कई आए चपेट में, सड़क पर रहा खौफ का माहौल

    By ABHISHEK KAUSHIK Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    Shamli News शामली के माजरा रोड पर तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। एक स्कूटी सवार और पैदल जा रहे पिता-पुत्र समेत कई लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    तेज रफ्तार कार का कहर,कई लोगों को मारी टक्कर (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। तेज रफ्तार कार ने मंगलवार को माजरा रोड पर कहर बरपाया। चालक ने सबसे पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारी। आसपास के लोग शोर मचाते हुए पकड़ने के लिए दौड़े तो चालक ने गाड़ी दौड़ा दी, जिस पर एक के बाद एक कई लोग चपेट में आ गए। स्कूटी सवार और पैदल जा रहे पिता-पुत्र को अधिक चोट आई। उनका जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। वहीं, हादसे के बाद लोगों ने चालक को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 

    झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव टपराना निवासी साजिद मंगलवार सुबह 11 बजे अपने बेटे अरहम और पत्नी के साथ ब्लाक पर किसी कार्य से आए थे। इनके अलावा मुजफ्फरनगर के गांव डूंगर फुगाना निवासी कालू राम माजरा रोड पर स्थित गुड़ मंडी में किसी कार्य से आए थे। कालू राम जब कार्य खत्म कर स्कूटी से जा रहे थे, तभी माजरा रोड पर पीछे से कार सवार ने स्कूटी मे टक्कर मार दी, जिससे कालू राम घायल हो गए।

    इसके बाद आसपास के लोग शोर मचाते हुए कार चालक को पकड़ने के लिए दौड़े तो उसने गाड़ी दौड़ा दी। तभी आगे पैदल जा रहे साजिद और अरहम को भी गाड़ी की टक्कर लग गई। इसके बाद भी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और अन्य लोगों को भी मामूली रूप से घायल कर दिया। लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

    आदर्श मंडी थाने से पुलिसकर्मी पहुंचे और चालक को पकड़ कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया। इसके बाद कालू राम और अरहम व साजिद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को चिकित्सकों ने छुट्टी दे दी। कालू राम की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक अजीत निवासी मुंडेट थाना आदर्श मंडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। थाना प्रभारी बीनू सिंह ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। सात साल से कम की सजा होने के चलते ही कार चालक को 41-ए का नोटिस देकर छोड़ दिया गया।