    अभिनेता रजित कपूर को पसंद आया शामली का नाश्ता, छात्रों को भारतीय कला, संस्कृति और मूल्यों से जुड़ने को किया प्रेरित

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    Shamli News फिल्म अभिनेता रजित कपूर ने शामली के सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल में द मेकिंग आफ द महात्मा फिल्म पर बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए और अपने अनुभव साझा किए। रजित कपूर ने शामली में खस्ता का नाश्ता भी किया और उसकी तारीफ की।

    अभिनेता रजित कपूर ने बच्चों से किया संवाद

    जागरण संवाददाता,शामली। व्योमकेश बक्शी के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता रजित कपूर शामली के सिल्वर बेल्स स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों के साथ द मेकिंग आफ द महात्मा गांधी पर चर्चा की और छात्र-छात्राओं से संवाद दिया। इसके बाद उन्होंने शामली में ही नाश्ता किया। नाश्ते में उन्होंने चाय पी और खस्ता खाया। इसके बाद वह मेरठ के लिए रवाना हो गए।

    शनिवार सुबह शहर के कैराना रोड स्थित सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल में सिनेमा क्लासिक माड्यूल के तहत हेरिटेज क्लब की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म अभिनेता रजित कपूर की फिल्म द मेकिंग आफ द महात्मा दिखाई गई। इसके बाद छात्र-छात्राओं से संवाद किया। अभिनेता ने बच्चों की ओर से पूछे गए प्रत्येक सवाल का जवाब दिया। गौरतलब है कि व्योमकेश बक्शी धारावाहिक में अदा की गई अपनी यादगार भूमिका के कारण उन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता है।  

    प्रधानाचार्य डा. एके गोयल ने बताया कि छात्र-छात्राओं ने उनसे महात्मा गांधी के जीवन, फिल्म निर्माण तथा उनके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। कार्यक्रम का आयोजन स्पिक मैके सहारनपुर के पंकज मल्होत्रा ने कराया। इस दौरान विद्यालय की उप प्राचार्य तुलिका गोयल, स्कूल चेयरपर्सन दीपिका संगल आदि शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे। प्रधानाचार्य ने कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम सिल्वर बेल्स में आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद छात्र-छात्राओं को भारतीय कला, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ना है।

    अभिनेता को नाश्ते में पसंद आया खस्ता

    अभिनेता रजित कपूर शनिवार सुबह सहारनपुर से चले थे और साढ़े नौ बजे शामली पहुंच गए। पहले उन्होंने कार्यक्रम में बच्चों से संवाद किया। इसके बाद प्रधानाचार्य कक्ष में बैठकर नाश्ता किया। अभिनेता ने चाय के साथ शामली का खस्ता खाया और तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें शामली का खस्ता बहुत पसंद आया है।