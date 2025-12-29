Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल के जश्न की आड़ में हुडदंग पड़ेगा भारी! शामली में अगले तीन दिन हाई अलर्ट घोषित, चप्‍पे-चप्‍पे पर पुलिस तैनात

    By Akash Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    नए साल को लेकर शहर के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं नए साल की आड़ में क‍िसी तरह का हुडदंग न हो इसके लिए पुलिस विभाग भी पूरी तरह चौकस हो गया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता,शामली। नए साल को लेकर शहर के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं नए साल की आड़ में क‍िसी तरह का हुडदंग न हो इसके लिए पुलिस विभाग भी पूरी तरह चौकस हो गया है।

    एसपी के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है वहीं ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी की जा रही है। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वाले और नए साल पर बिना लाइसेंस के शराब पार्टी का आयोजन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिले में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग है जो नए साल की शुरूआत मंदिर में पूजा-अर्चना से करते है। ऐसे में मंदिरों में भी विशेष तैयारी शुरू कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी एनपी सिंह ने बताया कि मंगलवार से गुरुवार रात तक जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिले में सभी थाना प्रभारियों के रोजाना क्षेत्र में गश्त करने और चौक-चौराहों पर पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं होगा। जिन-जिन लोगों ने कार्यक्रम के लिए अनुमति ली है उन्हें शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित करना होगा। रात एक बजे तक ही कार्यक्रम करने की अनुमति होगी। इसके बाद यदि कही भी कोई कार्यक्रम चला तो कार्रवाई की जाएगी।

    एसपी ने स्पष्ट किया कि नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से जिले में मनाया जाएगा। यदि नए साल की आड़ में किसी ने हुड़दंग मचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी बरात घर, होटल संचालकों और रेस्टारेंट आदि संचालकों को भी इस संबंध में नोटिस जारी किए गए है। जिससे लोग अनुमति लेने के बाद ही कार्यक्रम आयोजित करें। सोमवार रात से शहर के विजय चौक, फव्वारा चौक, वर्मा मार्केट, भिक्की मोड, आदि विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।

    मंदिरों में भी रहेगी विशेष तैयारी

    बड़ी संख्या में लोग ऐसे है जो मंदिर में पूजा-अर्चना से नए साल की शुरूअात करते है। ऐसे में शामली के श्री शाटू श्याम मंदिर, शिव मंदिर गुलजारी वाला, हनुमान धाम, शिव चौक, भाकू वाला मंदिर आदि स्थानों पर विशेष तैयारी की गई है। सभी मंदिरों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रहेगी।

    इस बार चूंकि जिले में खाटू श्याम बाबा का नए मंदिर का निर्माण हुआ है ऐसे में नए साल पर बड़ी संख्या में बाबा के भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। जिलेे के अलावा आसपास के जिलों से भी भक्त मंदिर में आएंगे। मंगलवार को गायस और बुधवार को साल का अंतिम दिन होने के कारण अब अगले तीन दिनों तक बाबा खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में लोग नए साल मनाने के लिए शामली से राजस्थान में खाटूश्याम, चुलकाना धाम, माता वैष्णो देवी, वंदृावन आदि स्थानों पर भी गए है।