गैंगस्टर की 30 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क, अब पुलिस से जताया खतरा, फंदा दिखाते वीडियो किया वायरल

जागरण संवाददाता, शामली। गैंगस्टर ने पुलिस-प्रशासन से जान का खतरा बताते हुए वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह फंदा भी दिखा रहा है। वीडियो में कहा कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, उसे परेशान किया जा रहा है। उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है, अब गिरफ्तारी का प्रयास है। उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, लेकिन पुलिस वाले उसे मानने से मना कर रहे हैं। उसने कहा कि यदि उसे कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार पुलिस-प्रशासन होगा। वहीं, कुछ दिन पहले गैंगस्टर की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी, जबकि उस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



झिंझाना थानाक्षेत्र के मुहल्ला पठानान निवासी गैंगस्टर फिरोज खान की 25 दिसंबर को पुलिस-प्रशासन ने करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिस पर संपत्ति कुर्क किए जाने का बाेर्ड भी लगा दिया था। बताया गया था कि उस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। बुधवार को गैंगस्टर ने एक के बाद एक कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किए। पहला वीडियो करीब चार मिनट 27 सेकेंड का है, जिसमें उसने शामली पुलिस पर आरोप लगाया कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है।

फर्जी गैंगस्टर बनाकर उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। उस पर हाईकोर्ट का स्टे है, जिसे पुलिस मानने से इनकार कर रही है। एक पूर्व एसपी पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। कहा कि उसकी सुपारी ली जा चुकी है।

कहा कि मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदारी पुलिस-प्रशासन होगा। गैंगस्टर ने जिले के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी लगवा लिए हैं। यदि कोई रास्ता नहीं बचता तो वह आत्महत्या करेगा, उसने वीडियो में पंखे पर लगे फंदे को भी दिखाया। साफ कहा कि इसका जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा। अन्य वीडियो में उसने उसके नाम पर पड़ाेसी की जमीन को कुर्क करने की बात कही है।