जागरण संवाददाता, शामली। गैंगस्‍टर एक्ट के मामले में 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त होने के बाद पुलिस के खिलाफ कई वीडियो प्रसारित करने, आत्महत्या की धमकी देने के आरोपित फिरोज खान समेत तीन लोगों के खिलाफ चार दिन पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को दो थानों की पुलिस फिरोज खान के घर पहुंची और उसको ‘तहखाने’ से गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद आरोपित के समर्थन में परिवार की महिलाएं एवं लोग थाने पहुंचे, जिनको पुलिस ने थाने से वापस भेज दिया। बाद में पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।



झिंझाना थानाक्षेत्र के मुहल्ला पठानान निवासी गैंगस्‍टर फिरोज खान की 25 दिसंबर को पुलिस-प्रशासन ने 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद फिरोज खान ने 25 दिसंबर से तीन जनवरी के बीच आठ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए, जिसमें उसने पुलिस पर झूठे मुकदमे दर्ज करने, एनकाउंटर की आशंका जताने और आत्महत्या करने की धमकी दी थी। 31 दिसंबर को थाने पहुंची फिरोज के परिवार की महिलाओं ने भी दो वीडियो प्रसारित किए थे।

इस प्रकरण में एक जनवरी को झिंझाना थाने के उपनिरीक्षक अनुज कुमार ने फिरोज खान, उसकी भतीजी शोबी निवासी टपराना और फिरोज खान के करीबी उमर खान के खिलाफ वीडियो प्रसारित कर अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के डीएम के आदेश के अनुपालन में संबंधित लोकसेवकों द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में आपराधिक धमकी देना, लोक सेवक द्वारा जारी संपत्ति जब्त करने के अधिकार का विरोध करना, इसके अलावा सार्वजनिक कार्य में बाधा डालते हुए सक्षम लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का पालन न करते हुए उन्हें अधिकारिक कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए मजबूर करने के इरादे से आत्महत्या करने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

वहीं, फिरोज खान की भतीजी शोबी पर थाने आकर पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने और संबंधित वीडियो को फेसबुक इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को झिंझाना पुलिस, एसओजी, महिला थाना पुलिस, कैराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिरोज खान को घर में तलाश किया।

काफी देर बाद एक पुलिसकर्मी को ऊपरी मंजिल पर बने कमरे के अंदर बने एक छोटे कमरे (तहखाने) पर नजर पड़ी, जहां फिरोज खान छिपकर बैठा था। इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। फिरोज खान के परिवार की महिलाएं और उसके समर्थक भी थाने पहुंचे। पुलिस ने सभी को समझाकर भेज दिया। ऊन सीएचसी में मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में फिरोज की भतीजी समेत दो आरोपित फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में है।