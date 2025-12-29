खेत में उगी है गेहूं-सरसों की फसल तो आज व कल ही कराएं बीमा, किसानों के लिए आखिरी मौका
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन की मुख्य फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले में प्रमुख तौर पर गेहूं व सरसों की फसल का किसान बीमा करवाया जा स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शामली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन की मुख्य फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले में प्रमुख तौर पर गेहूं व सरसों की फसल का किसान बीमा करवाया जा सकता है। इसमें दैवीय आपदा बरसात, आंधी व तूफान में फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिल सकेगा।
इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर केवल आज व कल यानि 31 दिसंबर तक ही पंजीकरण कराकर लाभ पाया जा सकता है। जिला कृषि विभाग ने किसानों से जल्द ही बीमा कराने की अपील की है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद शामली सीजन रबी 2025-26 में जनपद में अधिसूचित फसल गेहू एवं सरसों है। इसके लिए किसान बीमा करवाकर नुकसान से बचाव कर सकते है। कृषि विभाग के अनुसार गेहूं की प्रीमियम धनराशि 1471.50 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा इसकी बीमित राशि 98100 रुपये प्रति हेक्टेयर है। वहीं सरसों की प्रीमियम धनराशि 1384.50 रुपये प्रति हेक्टेयर और इसकी बीमित राशि 92200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। गैर ऋणी किसान सीएससी, ऐजेंट व बीमा पोर्टल या क्राप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से स्वयं बीमा कर या करा सकते है।
जिला व तहसील पर ये है समन्वय
किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर अभिषेक सिंह जिला समन्वयक 8929336153 तहसील शामली, कैराना में राममनोरथ 7408494194, तहसील ऊन में मोहित कुमार मोबाइल 9193388411 पर संपर्क कर सकते है।
जिले के किसानों की प्राकृति आपदा फसल आंधी, बरसात, तूफान में खराब होती है तो इसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाएगा। अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, इसलिए किसान आज व कल बीमा करा सकते है।- प्रदीप कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।