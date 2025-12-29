जागरण संवाददाता, शामली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन की मुख्य फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले में प्रमुख तौर पर गेहूं व सरसों की फसल का किसान बीमा करवाया जा सकता है। इसमें दैवीय आपदा बरसात, आंधी व तूफान में फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिल सकेगा।

इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर केवल आज व कल यानि 31 दिसंबर तक ही पंजीकरण कराकर लाभ पाया जा सकता है। जिला कृषि विभाग ने किसानों से जल्द ही बीमा कराने की अपील की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद शामली सीजन रबी 2025-26 में जनपद में अधिसूचित फसल गेहू एवं सरसों है। इसके लिए किसान बीमा करवाकर नुकसान से बचाव कर सकते है। कृषि विभाग के अनुसार गेहूं की प्रीमियम धनराशि 1471.50 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा इसकी बीमित राशि 98100 रुपये प्रति हेक्टेयर है। वहीं सरसों की प्रीमियम धनराशि 1384.50 रुपये प्रति हेक्टेयर और इसकी बीमित राशि 92200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। गैर ऋणी किसान सीएससी, ऐजेंट व बीमा पोर्टल या क्राप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से स्वयं बीमा कर या करा सकते है।