UP पुलिस की गोली से घायल हुआ गोकश, लंगड़ाते हुआ बोला- 'गाय हमारी माता है'
शामली पुलिस ने खेड़ी करमू में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी गोकश को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोकश गोकशी के प्रयास में है। मुठभेड़ में गोकश घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार और एक स्कूटी बरामद की। आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, शामली। कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी गोकश को घायल कर दिया। आरोपित लंगड़ा होने के बाद बोला, साहब अब कभी भी गोकशी नहीं करूंगा। गाय हमारी माता है। पुलिस ने घायल हो अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपित को जेल भेज दिया।
बुधवार रात कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि गोकशी की घटना में वांछित चल रहा 25 हजार रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर गोकश खेडीकरमू के जंगल में गोकशी की घटना के प्रयास में है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपित ने फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में थानेदार वीरेंद्र कसाना की गोली पैर में लगने से गोकश घायल हो गया।
पूछताछ करने पर गोकश ने अपना नाम अब्दुल पुत्र खुर्शीद निवासी मुहल्ला आजाद चौक काजीवाड़ा बताया। पुलिस ने गोकश के कब्जे से एक तमंचा, खोखा, कारतूस व एक स्कूटी भी बरामद की है। घायल गोकश को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपित काफी समय से फरार था जिसके बाद उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गोकश पर विभिन्न धाराओं में करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे भी दर्ज है।
आरोपित के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं एएसपी संतोष कुमार सिंह व सीओ सिटी अमरदीप मौर्य ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। गुरुवार को आरोपित को उपचार के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको जेल भेज दिया।
