    घर बैठे नौकरी का लालच देकर पांच लाख 34 हजार की ठगी, लिंक क्लिक करने से हो गया खेल

    By Akash Sharma Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:16 AM (IST)

    शामली में साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर एक युवक को नौकरी का लालच दिया और उससे 5.34 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित शिवम अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी को भी अपना ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, शामली। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अब ठगों ने वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिंक भेजकर युवाओं को नौकरी का लालच देकर ठगी की घटनाओं की शुरूआत की है। शामली निवासी शिवम अग्रवाल के पास वाट्सएप पर लिंक आया। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया इसके बाद उन्हें घर बैठे नौकरी का लालच दिया गया।

    उन्हें टास्क कराने के बदले मोटा रकम देने की बात कही गई। इसके बाद उनसे रुपये दोगुणे करने के नाम पर इनवेस्ट कराया गया। शिवम ने पुलिस को बताया कि उनसे पांच लाख 34 हजार रुपये की ठगी हुई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला नंदू प्रसाद निवासी शिवम अग्रवाल ने साइबर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पास सात और आठ सितंबर को वाट्सएप पर लिंक आया था, जिसमें घर बैठे नौकरी कर रुपये कमाने का लालच दिया गया। पीड़ित ने बताया कि जैसे ही लिंक पर क्लिक किया इसके बाद ठगों ने अपना गेम शुरू कर दिया।

    शिवम ने बताया कि कुछ दिनों तक उससे टास्क पूरा कराने के लिए रुपये भेजकर विश्वास जीता गया। इसके बाद उन्होंने रुपयों को अपने खाते में मंगाने के लिए कुछ रुपये जमा कराए। ऐसे कई बार में पांच लाख 34 हजार रुपये जमा करा लिए।

    पीड़ित ने अपने रुपयों की मांग की तो आरोपितों ने नंबर ब्लाक कर दिया। पीड़ित की ओर से साइबर क्राइम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।

    ऐसे रहे जागरूक:

    • किसी भी अंजान व्यक्ति की ओर से वाट्सएप या अन्य किसी भी एप्लीकेशन से भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें।
    • किसी भी अंजान व्यक्ति के कहने पर रुपये इंवेस्ट न करें।
    • किसी भी व्यक्ति को ओटीपी या अपना कोई भी पासवर्ड साझा न करें।
    • यदि कोई घर बैठे नौकरी की बात करता है तो पहले उसके संबंध में जानकारी जरूर करले।
    • यदि आपके साथ ठगी होती है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराए।

    इन्होंने कहा...

    पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। लोगों से अपील है कि वह अंजान लोगों के शिकार न बनें और न ही रुपयों के लालच में अपने पास से रुपयों का इनवेस्ट करें। सभी को जागरूक रहने की जरूरत है।

    -सीमा शर्मा, थाना प्रभारी साइबर क्राइम थाना