शामली में बैंक के कैश काउंटर पर खड़े किसान का चोर ने थैला काटा, 50 हजार रुपये लेकर हुआ रफूचक्कर

संवाद सूत्र जागरण, थाना भवन, शामली। पंजाब नेशनल बैंक में कृषि कार्ड में पैसे जमा करने पहुंचे किसान का थैला चोरों ने काट लिया। किसान कैश काउंटर पर खड़ा था। इस दौरान चोर ने थैला काटकर 50 हजार रुपये की गड्डी चोरी कर ली। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर निवासी किसान रामपाल ने तहरीर में बताया कि अपने कृषि कार्ड में ढाई लाख रुपये जमा कराने थानाभवन स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में गया था। बैंक के अंदर फार्म भरकर कैश काउंटर पर पहुंचा तो कई लोग रुपये जमा कराने के लिए पहले से मौजूद थे।