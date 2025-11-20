Language
    शामली में बैंक के कैश काउंटर पर खड़े किसान का चोर ने थैला काटा, 50 हजार रुपये लेकर हुआ रफूचक्कर

    By Abhishek Kaushik Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    शामली में एक बैंक के कैश काउंटर पर खड़े किसान का चोर ने थैला काटकर 50 हजार रुपये चुरा लिए। घटना के बाद चोर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान के अनुसार, वह बैंक में पैसे जमा करने पहुंचा था और कैश काउंटर पर खड़ा था तभी यह घटना घटी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र जागरण, थाना भवन, शामली। पंजाब नेशनल बैंक में कृषि कार्ड में पैसे जमा करने पहुंचे किसान का थैला चोरों ने काट लिया। किसान कैश काउंटर पर खड़ा था। इस दौरान चोर ने थैला काटकर 50 हजार रुपये की गड्डी चोरी कर ली। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर निवासी किसान रामपाल ने तहरीर में बताया कि अपने कृषि कार्ड में ढाई लाख रुपये जमा कराने थानाभवन स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में गया था। बैंक के अंदर फार्म भरकर कैश काउंटर पर पहुंचा तो कई लोग रुपये जमा कराने के लिए पहले से मौजूद थे।

    इसी दौरान चोर ने उसके थैले को काटकर उसमें रखे 500 के नोट की एक गड्डी, जिसमें 50 हजार रुपये थे, चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित ने थाना भवन थाने पहुंच कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

