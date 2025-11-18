Good News for West UP: दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग को मिलीं दो नई पैसेंजर ट्रेन...24 नवंबर को दिखाई जाएगी हरी झंडी

जागरण संवाददाता, बागपत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग पर दो नई पैसेंजर ट्रेन दी हैं। 24 नवंबर को रेल मंत्री अश्वनि वैश्णव तथा कौशल विकास राज्य मंत्री जयन्त चौधरी बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दोनों नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर संचालन शुरू कराएंगे। रालोद नेताओं ने रेल मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने की कवायद तेज कर दी।

बागपत से सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग पर यात्रियों की समस्या को लेकर रेल मंत्री से दो नई पैसेंजर ट्रेन मांगी थी। रेल मंत्री ने उनकी मांग पूरी कर दो नई ट्रेन दे दी हैं। रालोद जिलाध्यक्ष डा. सुभाष गुर्जर ने बताया कि 24 नवंबर को प्रात: 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री एवं रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दोनों नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर संचालन शुरू कराएंगे।