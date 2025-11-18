Language
    Good News for West UP: दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग को मिलीं दो नई पैसेंजर ट्रेन...24 नवंबर को दिखाई जाएगी हरी झंडी

    By JAHEER HASSANEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी! दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग पर दो नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो रही हैं। 24 नवंबर को इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को दिल्ली और सहारनपुर तक पहुंचने में आसानी होगी और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

    रेल मंत्रालय ने दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग पर दो नई पैसेंजर ट्रेन दी हैं। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग पर दो नई पैसेंजर ट्रेन दी हैं। 24 नवंबर को रेल मंत्री अश्वनि वैश्णव तथा कौशल विकास राज्य मंत्री जयन्त चौधरी बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दोनों नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर संचालन शुरू कराएंगे। रालोद नेताओं ने रेल मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने की कवायद तेज कर दी।

    बागपत से सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली रेल मार्ग पर यात्रियों की समस्या को लेकर रेल मंत्री से दो नई पैसेंजर ट्रेन मांगी थी। रेल मंत्री ने उनकी मांग पूरी कर दो नई ट्रेन दे दी हैं। रालोद जिलाध्यक्ष डा. सुभाष गुर्जर ने बताया कि 24 नवंबर को प्रात: 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री एवं रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दोनों नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर संचालन शुरू कराएंगे।

    इस दौरान वे रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए रालोद ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम में रालोद लोकदल के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर के जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य जिला पंचायत, वर्तमान एवं पूर्व ब्लाक प्रमुख, नगर निकायों के चेयरमैन व क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जनसभा में आमंत्रित किया गया है। बताते चलें कि दोनों नई ट्रेनों का संचालन होने से बागपत, शामली, सहाररनपुर, गाजियाबाद तथा दिल्ली के लोगों को सफर सुहाना होगा।