शामली में गन्ने से भरी भैंसा-बुग्गी से टकराया टेम्पो...मां-बेटे की मौत, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, शामली। कैराना से शामली में टेपों में परिवार के साथ आ रहे मां-बेटे की टेपों से गिरकर मौत हो गई। सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे और शव को घर ले गए। दोनों के शवों को बिना किसी पुलिस कार्रवाई के सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

मां-बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। वहीं, कोतवाली प्रभारी ने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है।

कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कलंदर शाह निवासी 40 वर्षीय गोलो उर्फ गल्लो अपने सात वर्षीय बेटे माहिर और अन्य स्वजन के साथ रविवार को कैराना रिश्तेदारी में गए थे।

रात करीब 10 बजे सभी टेंपो से लौट रहे थे। जब टेपों होटल आर्चिड के निकट पहुंचा तो उसकी गन्ने से भरी भैंसा-बुग्गी से टक्कर हो गई, जिसके बाद टेपों में पीछे पुत्र के साथ बैठी महिला सड़क पर गिर गई।

बताया गया कि दोनों के सिर सड़क पर लगे, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद स्वजन उन्हें शांति केयर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बताया कि टेपों चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया था, जिस कारण हादसा हुआ।

रात में ही स्वजन दोनों के शव लेकर घर पहुंचे। मां-बेटे की मौत से कोहराम मच गया। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। सोमवार सुबह मां-बेटे के शव को सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मुहल्ला कलंदर शाह के सभासद हसीन अंसारी ने बताया कि हादसे की सूचना पर वह मृतको के घर गए थे।