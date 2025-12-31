शामली में 54 बीघा पशुचर की भूमि कब्जामुक्त, चला प्रशासन का बुलडोजर

संवाद सूत्र, चौसाना। तहसील ऊन के गांव बसी चुंधियारी में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पशुचर के लिए आरक्षित भूमि पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराकर मुक्त कराया गया। इसके बाद भूमि को ग्राम पंचायत के सिपुर्द कर दिया गया।



ऊन चौकी क्षेत्र के गांव बसी चुंधियारी में पशुचर के लिए 54 बीघा भूमि आरक्षित थी, जिस पर गांव के 20 से अधिक लोगों ने कब्जा किया हुआ था। राजस्व लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ललिता चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कानूनगो बिसंबर सिंह, कोमिंद्र सिंह, लेखपाल सूरज चौहान, अजीत सिंह आदि शामिल रहे।