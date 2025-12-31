शामली में 54 बीघा पशुचर की भूमि कब्जामुक्त, चला प्रशासन का बुलडोजर
शामली के ऊन तहसील के बसी चुंधियारी गांव में 54 बीघा पशुचर भूमि को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। 20 से अधिक लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा था। तहसीलदार ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, चौसाना। तहसील ऊन के गांव बसी चुंधियारी में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पशुचर के लिए आरक्षित भूमि पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराकर मुक्त कराया गया। इसके बाद भूमि को ग्राम पंचायत के सिपुर्द कर दिया गया।
ऊन चौकी क्षेत्र के गांव बसी चुंधियारी में पशुचर के लिए 54 बीघा भूमि आरक्षित थी, जिस पर गांव के 20 से अधिक लोगों ने कब्जा किया हुआ था। राजस्व लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ललिता चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कानूनगो बिसंबर सिंह, कोमिंद्र सिंह, लेखपाल सूरज चौहान, अजीत सिंह आदि शामिल रहे।
प्रशासनिक टीम ने जेसीबी को बुलाकर सभी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और कब्जे को मुक्त कराया। इस दौरान किसी प्रकार का विरोध ना हो, इसलिए पुलिसबल लगाया गया था।पुलिस-प्रशासन की टीम ने समस्त भूमि से कब्जे को मुक्त करते हुए ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया।
कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र रहे। वहीं, टीम ने बताया कि कब्जाधारी शहादत, हुसैन, बसारत, शेर मोहम्मद, जावेद समेत अन्य को नियमानुसार एक महीने पहले नोटिस दे दिए गए थे, ताकि कब्जाधारी स्वयं भूमि को मुक्त कर दें, लेकिन कब्जा रहा।
