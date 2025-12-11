यूपी के इस जिले में अब क्यूआर कोड से रुकेंगी चोरियां, स्कैन करते ही मिलेंगे बीट सिपाही से लेकर अधिकारी तक के नंबर

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में नलकूपों पर चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर शामली पुलिस ने कवायद शुरू की है। इसके लिए नलकूपों पर क्यूआर स्कैन कोड लगाए हैं। इनके जरिए बीट सिपाही से लेकर अधिकारी तक के नंबर शो होंगे।

इसमें बीट सिपाही रोजाना जाएगा और स्कैन करेगा, जिससे सिपाही की हाजिरी भी लग जाएगी कि वह निरीक्षण के लिए नलकूप पर पहुंचा था, या नहीं। इससे घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। पहले चरण में दो हजार नलकूपों, प्रमुख सर्राफा व्यापारियों की दुकानों पर स्कैन क्यूआर कोड लगाए गए हैं।

पिछले तीन सालों से जिले में नलकूपों पर लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। शामली कोतवाली, आदर्श मंडी, कांधला और कैराना में कई बार चोर पकड़े गए, लेकिन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग सका। बीट सिपाही से लेकर हल्का दारोगा की जिम्मेदारी भी तय की गई, लेकिन घटनाएं लगातार होती रहीं। अब नलकूपों पर होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने नई पहल के तहत क्यूआर स्कैन सिस्टम जिले में लागू किया है।

एसपी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में आईटी एक्सपर्ट की मदद से नलकूपों, सर्राफा व्यापारियों की दुकानों पर क्यूआर कोड लगवाए गए हैं। इसके लिए बीट सिपाही की जिम्मेदारी तय की गई है। रोजाना बीट सिपाही रात में जाकर स्कैन करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नलकूप पर किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है।

इससे न केवल चोरी की घटनाएं रुकेंगी, बल्कि रोजाना नलकूपों तक पुलिस जाने के कारण किसान भी पूरी तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। एक सप्ताह पहले इसकी शुरूआत की गई है। अभी तक जिले के आठ थाना क्षेत्रों पर दो हजार से अधिक नलकूपों पर स्कैन कोड लगवा दिए गए हैं।