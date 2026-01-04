टायलेट के लिए रुकवाई थी बदमाश ने गाड़ी और मौका देखते ही चला दी पुलिस पर गोली... जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। कस्बे के बस स्टैंड पर दो युवकों ने होटल में घुसकर संचालक पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से छह हजार रुपये की नगदी और मोबाइल फोन लूटकर ले गए। पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। घटना के करीब छह घंटे बाद पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया और कांधला थाने की ओर चल दी। इसी दौरान आरोपित ने टायलेट करने के लिए गाड़ी को रुकवाया। जैसे ही आरोपित टायलेट के लिए गाड़ी से उतरा तो उसने पैर के पास छिपा रखे तमंचे को निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है।

कांधला के मुहल्ला खैल निवासी अनिल सैनी ने कस्बे के बुढ़ाना बस स्टैंड के निकट सैनी होटल खोल रखा है। अनिल सैनी के परिवार में कई दिन पहले मुकेश सैनी की मौत हो गई थी, जिसके चलते होटल बंद था। शुक्रवार रात होटल संचालक अनिल सैनी होटल में ही सो रहा था। होटल के दो दरवाजे बंद थे, जबकि एक खुला हुआ था। शनिवार अल सुबह दो युवक होटल पहुंचे। एक युवक ने सो रहे अनिल पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपित होटल से छह हजार रुपये की नगदी और मोबाइल फोन लूटकर ले गए। घटना के करीब छह घंटे बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपित शामली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। इस पर थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर एक आरोपित फरार हो गया, जबकि एक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस आरोपित को लेकर कांधला की ओर चल दी। दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पर पंजोखरा के निकट आरोपित बदमाश ने टायलेट करने के लिए कहा, तो पुलिस ने कार सडक किनारे खडी कर दी। आरोपित बदमाश बाथरूम करने लगा, इस दौरान बदमाश ने अपने पैर के पास से तमंचा निकाला और फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, तो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम अक्षित पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ताजपुर सिंभालका शामली बताया।