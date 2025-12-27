हाईवे पर बीएमडब्ल्यू कार से टकराया भैंसा, एयरबैग खुलने से बची जान

जागरण संवाददाता, शामली : दिल्ली की द्वारका पुरी से अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहे पायलट की बीएमडब्ल्यू कार से पानीपत-खटीमा हाईवे पर भैंसा टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए, जिससे परिवार की जान बच गई। हालांकि मौके पर ही भैंसे की मौत हो गई।

दिल्ली निवासी अंकित गुप्ता पायलट हैं। शुक्रवार को वह पत्नी श्वेता, दो वर्षीय पुत्र वेदांश और बच्चे की केयर टेकर संजना के साथ कार से पानीपत-खटीमा हाईवे होते हुए हरिद्वार जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे उनकी गाड़ी बलवा-सिंभालका बाईपास के बीच पहुंची तो एक खेत से भैंसा निकलकर अचानक गाड़ी के सामने आ गया, टक्कर होने पर गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए। इससे गाड़ी में मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन भैंसे की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस पहुंची, लेकिन कार सवार बिना कार्रवाई किए वहां से चले गए। हादसे में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है।