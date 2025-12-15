Language
    स्कूल प्रबंधक की घिनौनी करतूत: फीस के बहाने छात्रा को बुलाया और की छेड़छाड़; सहेली ने ऐसे बचाया

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक स्कूल प्रबंधक ने फीस के बहाने छात्रा को बुलाकर छेड़छाड़ की। आरोपी ने छात्रा को अकेली पाकर गलत हरकतें कीं। छात्रा की सहेली ने उसे बचा ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा (शाहजहांपुर)। हाईस्कूल की छात्रा की फीस जमा करने की जानकारी को लेकर विद्यालय प्रबंधक ने उसे कार्यालय में बुलाकर छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर बाहर खड़ी सहेली गेट खोलकर अंदर पहुंच गई, जिस पर आरोपित ने उसे छोड़ दिया। सोमवार देर शाम इस मामले में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई।

    क्षेत्र के एक गांव निवासी हाईस्कूल की छात्रा शनिवार को विद्यालय पढ़ने गई थी। वहां प्रबंधक ने छात्रा से उसकी जमा फीस के बारे में जानकारी करने के बहाने अपने कार्यालय में बुला लिया। जबकि उसकी सहेली को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया।

    आरोप है कि प्रबंधक ने कार्यालय के अंदर उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने शोर मचाया तो बाहर खड़ी उसकी सहेली ने दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंच गई। उन दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो तमाम शिक्षक वहां पहुंच गए।

    इसके बाद दोनों छात्राओं को प्रबंधक ने डांटकर वहां से भगा दिया। छात्रा ने घर जाकर स्वजन को घटना के बारे में बताया। पिता व भाई नोएडा में एक कंपनी में काम करते हैं। जिस वजह से इस मामले में शनिवार को ही पुलिस को तहरीर नहीं दी जा सकी।

    सोमवार को दोनों लोग घर पहुंचे तो शाम को पीड़िता को लेकर थाने तहरीर लेकर गए। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। वहीं इस मामले में प्रबंधक से उनका पक्ष जानने के लिए काल की गई लेकिन नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर बताता रहा।

    सीओ प्रयांक जैन ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत करवा दी गई है। प्रकरण की गहनता से जांच कराई जा रही है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

     

