इधर परीक्षा की तारीख, उधर 'ड्यूटी' की चिंता! डीआइओएस के पास क्या है अधूरा कोर्स पूरा कराने का प्लान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रस्तावित हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा के पहले पाठ्यक्रम पूरा कराना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जिले में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को बड़े पैमाने पर एसआइआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य सौंप दिया है। इससे कक्षाओं की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चों का पाठ्यक्रम अधूरा रह जाने की आशंका पैदा हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर शिक्षकों को बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के रूप में तैनात किया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत शिक्षकों को घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन, नए नाम जोड़ने, सुधार कराने और डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाने जैसे कार्य करने पड़ रहे हैं। कई शिक्षकों को लिखित आदेश मिले हैं तो कई को मौखिक निर्देशों पर ड्यूटी में लगाया गया है।

एसआइआर ड्यूटी के कारण कई स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता कम हो गई है। ऐसे में कक्षाओं के विभिन्न खंडों के छात्र-छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बावजूद इसके पूरा पाठ्यक्रम पूरा कराने में दिक्कत आ रही है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी चिंतित हैं कि बोर्ड परीक्षा से पहले तैयारी कैसे पूरी होगी।

शिक्षक और परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया सुबह स्कूल जाकर कक्षाएं लेने के बाद दोपहर में एसआइआर का काम करना पड़ता है। शाम को आनलाइन डेटा अपडेट करना होता है। इस वजह से पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे। तनाव बढ़ गया है लेकिन मजबूरी में दोनों काम निभाने पड़ रहे हैं।