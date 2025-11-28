जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रोजी रोटी की तलाश में किसी का घर छूटा, तो कोई ब्याह होने के कारण बाहर चला गया। वक्त बीता तो कइयों का शहर वापस आना मुश्किल हो गया। गांव छूटा, गली-मुहल्लों से नाता टूटा...। जहां रोजगार मिला वहीं स्थायी बसेरा बना लिया, लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव दर चुनाव हुए, लेकिन यह गड़बड़ी न पकड़ सके। एसआइआर की शुरुआत में ही गड़बड़ी सामने आई। इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में अब तक महज 55 प्रतिशत कार्य के दौरान ऐसे दो लाख एएसडी मतदाताओं के नाम सामने आए हैं जो यहां मौजूद ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश दूसरे स्थानों पर रहने लगे हैं या फिर उनका स्वर्गवास हो चुका है।

दो से तीन स्थानों पर सूची में नाम दर्ज कराने वालों का ब्योरा भी जुटा लिया गया है, जिनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। जनपद की छह विधानसभाओं में कुल 23 लाख 15 हजार 538 मतदाता हैं। जिनका एसआइआर के तहत सत्यापन चल रहा है।शुरुआत में सूची की गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं।

अब तक लगभग 12 लाख मतदाताओं के प्रपत्र जमा कराए जा चुके हैं, जिनमें से जिनमें से एक लाख 93 हजार 505 एएसडी (अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित) मतदाता पाए गए हैं। 60 हजार से अधिक मतदाता मृतक मिले हैं लेकिन उनके नाम सूची में शामिल थे। जबकि 85 हजार ऐसे थे जो अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र बस गए हैं, लेकिन बूथ की सूची में वह मतदाता के रूप में दर्ज थे।

20 हजार लोगों ने अपने नाम दो या इससे अधिक स्थानों पर दर्ज करा रखे थे। पूर्व में चले पुनरीक्षण अभियानों में यह गड़बड़ी सामने न आ सकी, लेकिन इस बार जब एसअाइआर शुरू हुआ तो शुरुआत में ही आंकड़ें सामने आने लगे। अभी 45 प्रतिशत कार्य होना शेष है। यह पुनरीक्षण अभियान चार दिसंबर तक चलाया जाना है।