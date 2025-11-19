Language
    ATS ने शाहजहांपुर में मांगी कश्मीरी छात्र-छात्राओं की ड‍िटेल, जुटाई जा रही फोटो सहित जानकारी

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके बाद खुफिया एजेसियां अलर्ट माेड पर हैं। सुरक्षा को देखते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) मदरसों से लेकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र-छात्राओं के अलावा चिकित्सक व शिक्षकों का ब्योरा जुटा रहा है। ताकि उनकी छोटी-छोटी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पुलिसकर्मियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो।

    दिल्ली में हुए धमाके की जांच एनआईए को दी गई थी। जांच के आधार पर डा. शाहीन व उसके भाई डा. परवेज सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद देश के सभी जिलों में खुफियां एजेंसियां अलर्ट कर दी गईं थी। एसपी राजेश द्विवेदी ने रेलवे जंक्शन, रोडवेज बस स्टैंड से लेकर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू करा दिया था।

    पैदल मार्च के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली जाती है। हालांकि, यह सख्ती किसी को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा को लेकर की जा रही है। एटीएस ने मेडिकल कॉलेज से लेकर मदरसा व केंद्र से जुड़े विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। जिसमे उप्र से बाहर रहने वाले व जम्मू-कश्मीर के निवासी जो जिले में पढ़ाई या फिर नौकरी कर रहे हैं उनके नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी जुटाई जा रही है।

    जम्मू कश्मीर के छह नर्सिंग स्टाफ कार्यरत

    मेडिकल कॉलेज में छह नर्सिंग कर्मचारी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिसमे चार पुरुष व दो महिला कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त तमाम चिकित्सक भी उप्र से बाहर के रहने वाले हैं।

    139 मदरसों की तैयार हो रही रिपोर्ट


    जिले में 139 मदरसा संचालित हो रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित सिंह ने सभी मदरसों की जानकारी संबंधित फार्मेट में एकत्र करना शुरू कर दी। बुधवार तक पांच मदरसों की जानकारी जुटा ली गई है। अन्य का विवरण भी जल्द जुटाने के निर्देश दिए गए है।

     

    मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों और प्रबंधकों के नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत जो जानकारी मांगी गई थी वह निर्धारित फार्मेट में जुटाई जा रही है। सभी मदरसों की रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी।- राेहित सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी