    'ओवरसीज बैंक' की ID, थंब प्रिंट क्लोन और 5 मिनट में फर्जी आधार! मास्टरमाइंड प्रधानपति फरार

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    शाहजहांपुर में 'ओवरसीज बैंक' की आईडी, थंब प्रिंट क्लोन और 5 मिनट में फर्जी आधार बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले का मास्टरमाइंड प्रधानपति फरार है ...और पढ़ें

    पुलि‍स की ग‍िरफ्त में आरोप‍ित

    संवाद सहयोगी, जागरण, जलालाबाद। उज्जैन की ओवरसीज इंडियन बैंक की आइडी से पल्हरई गांव में फर्जी आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले हरदोई निवासी दोनों आरोपितों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। यह लोग उज्जैन के अमन शाह नाम के व्यक्ति के थंब प्रिंट क्लोन का प्रयोग कर रहे थे।

    इसमें वहां की इंडियन ओवरसीज बैंक की आइडी का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं, फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड प्रधानपति गुड्डू राठौर फरार है। शुक्रवार को एसडीएम प्रभात राय को शिकायत मिली थी कि पल्हरई गांव में प्रधान आरती देवी के घर फर्जी आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।

    उनके निर्देश पर तहसीलदार अनुराग दुबे व नायब तहसीलदार रोहित कुमार कटियार पुलिस टीम के साथ पहुंचे तो वहां हरदोई के बेहटा गोकुल निवासी हरगोविंद व मझिला निवासी अर्पित पांडे मिले, जबकि प्रधान का पति गुड्डू राठौर भाग गया। पकड़े गए दोनों आरोपितों ने पूछताछ में फर्जी आधार व प्रमाण पत्र बनाए जाने की बात स्वीकारी। मौके पर प्रपत्र भी मिले, जिनका प्रयोग फर्जीवाड़े में किया जा रहा था।

    प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि अमन शाह की आइडी व थंब प्रिंट क्लोन प्रयोग किए जाने की बात सामने आई है। वह उज्जैन में रहता है। उसका गुड्डू से संपर्क कैसे हुआ। यह आइडी व प्रिंट क्लोन उसको कैसे मिला। इन सबकी जानकारी आरोपित की गिरफ्तारी के बाद मिल सकेगी। एक पुलिस टीम उज्जैन भेजी जा रही है, जो अमन शाह के बारे में जानकारी जुटाएगी।

    मिले प्रमाण पत्र व आधार

    मौके से पुलिस ने लैपटाप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट, स्कैनिंग डिवाइस, ईयरिस स्कैनिंग डिवाइस, वेब कैमरा, सात आधार कार्ड स्लिप, एक आधार कार्ड प्रति, चार जन्म प्रमाण पत्र, 28 जन सेवा केंद्र विजिटिंग कार्ड आदि बरामद किया।

    पांच मिनट में तैयार कर देते फर्जी प्रमाण पत्र

    हरगोविंद व अर्पित ने बताया वे लोग उज्जैन निवासी अमन शाह की आइडी इस्तेमाल करके आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र अपग्रेड कर तैयार करते हैं। गूगल एप के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र की पीडीएफ में एडिट कर किसी भी नाम पते का फर्जी प्रमाण पत्र पांच मिनट में तैयार कर ग्राहक को दे देते हैं।

    इन दोनों ने बताया कि इस काम में थंब प्रिंट क्लोन का प्रयोग करते हैं। उसी से आधार कार्ड बनाने वाली आइडी लागिन की जाती है। यह क्लोन व आइडी गुड्डू राठौर ने उपलब्ध कराई थी। उन लोगों को प्रति कार्ड व प्रमाण पत्र दो सौ रुपये दिए जाते थे।

     

