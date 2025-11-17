जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सहकारी संघ सचिव नरेंद्र कुमार से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये लूट के दो और आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो आपस में साले बहनोई हैं। जबकि एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है। एक दिन पहले मुठभेड़ में घायल हुआ हरदोई का अब्बास गाजी वहां के चर्चित नायक गैंग का सदस्य निकला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आनंदपुरम कालोनी निवासी नरेंद्र कुमार सेहरामऊ दक्षिणी की चांदापुर सहकारी संघ समिति पर सचिव हैं। वह छह नवंबर को खाद बिक्री के तीन लाख रुपये बैग में रखकर साथी आदित्य सक्सेना के साथ बाइक से घर जा रहे थे। सरौरा गांव के पास दो बाइकों पर सवार छह बदमाशों ने टक्कर मारकर उन्हें गिराया, इसके बाद रुपये लूटकर भाग गए थे। इस प्रकरण की लखनऊ एसटीएफ ने शनिवार देर रात राजफाश कर दिया था।

एसटीएफ ने सेहरामऊ दक्षिणी के चांदापुर गांव के पास हरदोई के पाली क्षेत्र के हड्डा मलकापुर गांव निवासी रवि मिश्रा व अल्हागंज क्षेत्र के के सपरा गांव निवासी गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर को पकड़ लिया था। इन दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि लूट करने वाले गिरोह में आठ लोग शामिल हैं। इसमें हरदाेई पुलिस ने निजामुद्दीन व अरमान को गिरफ्तार कर लिया। जब‍कि‍ रविवार दोपहर में सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस व एसओजी ने शाहबाद बार्डर के पास हरदोई निवासी अब्बास गाजी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। उसके पेट में गोली लगी थी।