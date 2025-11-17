शाहजहांपुर : हरदोई के लुटेरे समेत दो और गिरफ्तार, नायक गैंग का सदस्य निकला मुठभेड़ में घायल अब्बास
लखनऊ एसटीएफ ने सहकारी संघ सचिव से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये की लूट का खुलासा किया। हरदोई के नायक गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मुठभेड़ में घायल है और अन्य की तलाश जारी है। यह कार्रवाई अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सहकारी संघ सचिव नरेंद्र कुमार से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये लूट के दो और आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो आपस में साले बहनोई हैं। जबकि एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है। एक दिन पहले मुठभेड़ में घायल हुआ हरदोई का अब्बास गाजी वहां के चर्चित नायक गैंग का सदस्य निकला।
आनंदपुरम कालोनी निवासी नरेंद्र कुमार सेहरामऊ दक्षिणी की चांदापुर सहकारी संघ समिति पर सचिव हैं। वह छह नवंबर को खाद बिक्री के तीन लाख रुपये बैग में रखकर साथी आदित्य सक्सेना के साथ बाइक से घर जा रहे थे। सरौरा गांव के पास दो बाइकों पर सवार छह बदमाशों ने टक्कर मारकर उन्हें गिराया, इसके बाद रुपये लूटकर भाग गए थे। इस प्रकरण की लखनऊ एसटीएफ ने शनिवार देर रात राजफाश कर दिया था।
एसटीएफ ने सेहरामऊ दक्षिणी के चांदापुर गांव के पास हरदोई के पाली क्षेत्र के हड्डा मलकापुर गांव निवासी रवि मिश्रा व अल्हागंज क्षेत्र के के सपरा गांव निवासी गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर को पकड़ लिया था। इन दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि लूट करने वाले गिरोह में आठ लोग शामिल हैं। इसमें हरदाेई पुलिस ने निजामुद्दीन व अरमान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि रविवार दोपहर में सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस व एसओजी ने शाहबाद बार्डर के पास हरदोई निवासी अब्बास गाजी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। उसके पेट में गोली लगी थी।
इस प्रकरण में मुखबिरि करने वाले सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के मनुआपुर गांव निवासी नरेश उसके हरदोई के अल्लापुर निवासी बहनोई रामकिशुन को सोमवार को सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छोटे यादव नाम के आरोपित की तलाश की जा रही है। अब्बास का लखनऊ में आपरेशन कराया गया है। वह हरदोई के चर्चित नायक गैंग का सदस्य हैं। जो हरदोई में मादक पदार्थ तस्करी समेत कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि लूट प्रकरण में शामिल एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।