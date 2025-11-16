Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Police Encounter: शाहजहांपुर में लूट के बाद हरदोई में छुपे थे बदमाश, पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    Police Encounter in Hardoi: शाहजहांपुर पुलिस को लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों की रविवार को लोकेशन हरदोई की तरफ मिली। पुलिस ने उनका पीछा किया तो पिहानी चुंगी पर बाइक से वह दिख गए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास 

    जागरण संवाददाता, हरदोई: शाहजहांपुर के सेहरामऊ छह नवंबर को हुई लूट में शामिल दो बदमाशों को वहां की पुलिस ने हरदोई से पकड़ा है। सेहरामऊ में खाद सचिव से 3.5 लाख रुपये लूटे गए थे। उसमें एसटीएफ तीन लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर पुलिस को लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों की रविवार को लोकेशन हरदोई की तरफ मिली। पुलिस ने उनका पीछा किया तो पिहानी चुंगी पर बाइक से वह दिख गए। पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। एक का नाम निजामु्ददीन और दूसरे का अरमान है।