Police Encounter: शाहजहांपुर में लूट के बाद हरदोई में छुपे थे बदमाश, पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा
Police Encounter in Hardoi: शाहजहांपुर पुलिस को लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों की रविवार को लोकेशन हरदोई की तरफ मिली। पुलिस ने उनका पीछा किया तो पिहानी चुंगी पर बाइक से वह दिख गए।
जागरण संवाददाता, हरदोई: शाहजहांपुर के सेहरामऊ छह नवंबर को हुई लूट में शामिल दो बदमाशों को वहां की पुलिस ने हरदोई से पकड़ा है। सेहरामऊ में खाद सचिव से 3.5 लाख रुपये लूटे गए थे। उसमें एसटीएफ तीन लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है।
शाहजहांपुर पुलिस को लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों की रविवार को लोकेशन हरदोई की तरफ मिली। पुलिस ने उनका पीछा किया तो पिहानी चुंगी पर बाइक से वह दिख गए। पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। एक का नाम निजामु्ददीन और दूसरे का अरमान है।
