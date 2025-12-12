यूपी: कटरा-जलालाबाद हाईवे पर सड़क हादसा, घने कोहरे में 3 ट्रक टकराए, 3 घायल, यातायात बाधित

संवाद सूत्र, जागरण, मीरानपुर कटरा। बेवर बीसलपुर राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग पर कोहरे में शुक्रवार को ओवरटेक के दौरान तीन ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में मध्य प्रदेश निवासी चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। धान की बोरियां सड़क पर फैलने की वजह से करीब तीन घंटे तक यातायात बाधित रहा। कोहरा पड़ते ही हादसे भी बढ़ गए हैं। जिले में दो दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है।

शुक्रवार सुबह करीब छह बजे मप्र के भिंड जिले के सिटी क्षेत्र के मुहल्ला सुभाषनगर निवासी सलीम खां जलालाबाद की ओर से ट्रक में धान लेकर कटरा आ रहे थे। कटरा जलालाबाद मार्ग स्थित खैरपुर चौराहे पर सामने से आ रहे ट्रक में ओवरटेक करते समय टक्कर हो गई। धान लोड ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और सलीम खां घायल हो गए। घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

करीब आधा घंटे बाद जलालाबाद की ओर से आ रहे एक दूसरा धान भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में टक्कर मारते हुए फल विक्रेता साजिद व राशिद के खोखे में जाकर पलट गया। ट्रक के नीचे दो बाइक एक स्कूटी दबकर क्षतिग्रस्त हो गई तो पहले से खड़ी थी। खोखे से आगे लगे खंभे भी टूट गए।

इस ट्रक से चाय के खोखे पर खड़े बदायूं के बिनावर क्षेत्र के बेयूर निवासी आकाश कुमार व मिल्कीपुर निवासी शब्बन खां घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कालेज भिजवाया गया। ट्रक पलटने से धान को बोरियां सड़क पर फैल गई जिस वजह से करीब तीन घंटे तक जाम लगर रहा। सीओ ज्योति यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने लोगों की मदद से बोरियां सड़क से हटवाकर यातायात शुरू कराया।