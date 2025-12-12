Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी: कटरा-जलालाबाद हाईवे पर सड़क हादसा, घने कोहरे में 3 ट्रक टकराए, 3 घायल, यातायात बाधित

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कटरा-जलालाबाद हाईवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में तीन ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे तीन लोग घायल ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे के बाद सड़क पर ग‍िरा पड़ा ट्रक

    संवाद सूत्र, जागरण, मीरानपुर कटरा। बेवर बीसलपुर राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग पर कोहरे में शुक्रवार को ओवरटेक के दौरान तीन ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में मध्य प्रदेश निवासी चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। धान की बोरियां सड़क पर फैलने की वजह से करीब तीन घंटे तक यातायात बाधित रहा। कोहरा पड़ते ही हादसे भी बढ़ गए हैं। जिले में दो दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार सुबह करीब छह बजे मप्र के भिंड जिले के सिटी क्षेत्र के मुहल्ला सुभाषनगर निवासी सलीम खां जलालाबाद की ओर से ट्रक में धान लेकर कटरा आ रहे थे। कटरा जलालाबाद मार्ग स्थित खैरपुर चौराहे पर सामने से आ रहे ट्रक में ओवरटेक करते समय टक्कर हो गई। धान लोड ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और सलीम खां घायल हो गए। घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

    करीब आधा घंटे बाद जलालाबाद की ओर से आ रहे एक दूसरा धान भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में टक्कर मारते हुए फल विक्रेता साजिद व राशिद के खोखे में जाकर पलट गया। ट्रक के नीचे दो बाइक एक स्कूटी दबकर क्षतिग्रस्त हो गई तो पहले से खड़ी थी। खोखे से आगे लगे खंभे भी टूट गए।

    इस ट्रक से चाय के खोखे पर खड़े बदायूं के बिनावर क्षेत्र के बेयूर निवासी आकाश कुमार व मिल्कीपुर निवासी शब्बन खां घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कालेज भिजवाया गया। ट्रक पलटने से धान को बोरियां सड़क पर फैल गई जिस वजह से करीब तीन घंटे तक जाम लगर रहा। सीओ ज्योति यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने लोगों की मदद से बोरियां सड़क से हटवाकर यातायात शुरू कराया।

    एक क्रेन से नहीं हटाया जा सका ट्रक

    ट्रक पलटने के बाद पुलिस ने एक क्रेन मंगवाई लेकिन उससे ट्रक सीधा नहीं हो सका। जिस वजह से पूरे दिन ट्रक पड़ा रहा। हालांकि धान की बोरियां हटवाने के बाद यातायात शुरू हो गया। देर रात तक पुलिस दूसरी क्रेन की व्यवस्था नहीं करा सकी।

     

    दो ट्रक एक-दूसरे को ओवरटेक करते समय टकरा गए जबकि तीसरा ट्रक पीछे से टकराकर पलट गया। यातायात सुचारू करवा दिया गया। ट्रक चालक अभी नहीं मिले है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    - जुगल पाल, प्रभारी निरीक्षक


    यह भी पढ़ें- ₹100 करोड़ से बन रहा 'Y' आकार का पुल, पीलीभीत और शाहजहांपुर रूट पर मिलेगी नॉन-स्टॉप कनेक्टिविटी