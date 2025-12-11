Language
    ₹100 करोड़ से बन रहा 'Y' आकार का पुल, पीलीभीत और शाहजहांपुर रूट पर मिलेगी नॉन-स्टॉप कनेक्टिविटी

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    बरेली में ₹100 करोड़ की लागत से 'Y' आकार का पुल बन रहा है। इससे पीलीभीत और शाहजहांपुर रूट पर नॉन-स्टॉप कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पुल के बनने से बरेली और ...और पढ़ें

    बरेली सेटेलाइट से पीलीभीत जाने वाला मार्ग

    जागरण संवाददता, बरेली। सेटेलाइट तिराहे पर जाम की दुश्वारियों को खत्म करने की कवायद फिर शुरू हुई है। सेटेलाइट तिराहे पर वाई आकार का नया पुल बनाया जाएगा। इसके लिए सेतु निगम ने करीब सौ करोड़ रुपये अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार कर बीडीए को सौंपा है। बीडीए की ओर से शासन स्तर पर बजट की मांग की गई है, जिसके लिए मंडलायुक्त ने शासन स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं।

    शहर में विकास की रफ्तार को बढ़ाने और जनहित की सुविधाएं बढ़ाने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सेटेलाइट तिराहे पर जाम की समस्या से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। यहां टू लेन ओवरब्रिज बनने से शाहजहांपुर की ओर जाने वाला यातायात तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन शहर से पीलीभीत की ओर जाने वाले मार्ग पर अक्सर भीषण जाम लगता है।

    दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे में 10 मिनट के मार्ग पर आधा घंटे से अधिक समय लग जाते हैं। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने वहां पीलीभीत की ओर भी ओवरब्रिज बनाने की कवायद शुरू की है। उन्होंने बीडीए उपाध्यक्ष से इस संबंध में वार्ता की है।

    बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. का कहना है कि पुल निर्माण के लिए कुछ महीने पहले सेतु निगम ने अनुमानित लागत के साथ प्रस्ताव तैयार कर दिया था। शासन से निर्माण के संबंध में बजट की डिमांड की जा चुकी है।

    सेतु निगम ने तैयार किया करीब सौ करोड़ का अनुमानित बजट

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त में शहर आए थे। उनके सामने पीलीभीत रोड की ओर अतिरिक्त पुल निर्माण की मांग उठी थी। तत्कालीन मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के निर्देश के बाद सेतु निगम ने करीब सौ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एस्टीमेट तैयार कर बीडीए को सौंपा था। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इधर फिर मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए शासन में पैरवी शुरू की है।

    इस तरह का प्रस्तावित है नया पुल

    सेटेलाइट तिराहे पर प्रस्तावित किया गया नया पुल वाई आकार का होगा। यह मालियों की पुलिया चौराहे से करीब ढाई सौ मीटर पहले से शुरू होगा और मौजूदा पुल के बायीं ओर से आगे शाहजहांपुर रोड की ओर बनेगा। यानी शहर से शाहजहांपुर की ओर पुल चार लेन हो जाएगा। तिराहे के टी प्वाइंट से पहले ही पीलीभीत रोड की ओर तिरछा टू-लेन पुल बनाया जाएगा जो करीब तीन सौ मीटर आगे उतरेगा। इसमें पीलीभीत से शहर की ओर आने के लिए वहां अंडरपास की भी योजना की गई है।

    सड़क भी हो रही आठ लेन चौड़ी, एस्टीमेट 130 करोड़

    बीडीए ने सेटेलाइट तिराहा से एयरपोर्ट तक सड़क को आठ लेन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे पहले यह सड़क पीडब्ल्यूडी ने छह लेन के लिए प्रस्तावित की थी, लेकिन शासन से बजट नहीं मिलने के कारण चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा था। बीडीए ने सड़क को आठ लेन करने के लिए 130 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। इस बजट पर शासन की मंजूरी लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

     

    सेटेलाइट तिराहे पर जाम की समस्या से निपटने और लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए वहां पीलीभीत की ओर भी पुल निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। बीडीए के अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की है। शासन स्तर पर भी प्रयास किए जाएंगे।

    - भूपेंद्र एस. चौधरी, मंडलायुक्त, बरेली मंडल


