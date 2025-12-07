Language
    पीलीभीत बाइपास को 8-लेन करने में ₹130 करोड़ खर्च करेगा BDA; डोहरा रोड भी चौड़ा होगा

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:03 AM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) पीलीभीत बाइपास को 8 लेन का बनाने के लिए 130 करोड़ रुपये खर्च करेगा। बाइपास पर यातायात का दबाव कम करने के लिए यह फैसला लिया ...और पढ़ें

    पीलीभीत बाइपास रोड

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीलीभीत बाइपास रोड के आठ लेन के विकास की योजना पर बीडीए ने मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से चिह्नित किए गए अतिक्रमण और अन्य विकास योजनाओं को क्रियान्वयन का खाका तैयार किया जा रहा है।

    माना जा रहा है कि इसी सप्ताह वन विभाग से पौधों के ट्रांसलोकेट को लेकर भी एनओसी की मांग की जा सकती है। मार्ग को आठ लेन में बदलने के लिए बीडीए की ओर से 130 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च करने की संभावना जताई जा रही है। शासन में लंबे समय से लंबित सेटेलाइट से बड़ा बाइपास तक मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंडलायुक्त ने स्थानीय स्तर से ही विकसित करने का सुझाव दिया है।

    इसके लिए बीडीए को मुख्य जिम्मेदारी दी जा रही है। परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से सेटेलाइट से बैरियर टू तक बनाए गए प्रस्ताव पर बीडीए ने मंथन तेज कर दिया है। इसके लिए अभियंताओं की ओर से पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को धरातल पर उतारने पर कवायद शुरु हो गई है।

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार 130 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। संभावना जताई कि सबकुछ सही रहा तो इसी माह निविदा प्रक्रिया आमंत्रित कर निर्माण शुरु करा दिया जाएगा।

    डोहरा रोड का भी होगा चौड़ीकरण

    बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार पीलीभीत रोड के साथ बीडीए द्वारा डोहरा रोड के चौड़ीकरण की भी योजना बनाई जा रही है। इस मार्ग के चौड़ृीकरण से रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली का आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। इसके लिए सर्विस रोड को भी पूरी तरह आमजन के लिए खुला रखा जाएगा।

    बिना अधिग्रहण के चौड़ीकरण करेगा बीडीए, ध्वस्त होंगे अतिक्रमण

    सेटेलाइट से बैरियर टू तक आठ लेन मार्ग बिना भूमि अधिग्रहण के किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से पर्याप्त भूमि की उपलब्धतता बताई गई है। इस दौरान मार्ग चौड़ीकरण में आने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी और बीडीए संयुक्त रुप से अभियान जरुर चला सकता है।

     

    पीलीभीत बाइपास रोड के आठ लेन में करने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से कार्ययोजना साझा की गई है। परियोजना के विकास को लेकर बीडीए की ओर से मंथन किया जा रहा है, जल्दी ही इस पर अंतिम मुहर लगाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    - डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष


