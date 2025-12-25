संवाद सहयोगी, रोजा। 110 किमी. प्रतिघंटा की रफ्तार से जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस से जैसे ही बाइक टकराई तो वह इसके इंजन में फंस गई। तेज धमाके के साथ ट्रेन के पहियों व गिट्टी की रगड़ की आवाज आना शुरू हुई तो यात्रियों में खलबली मच गई। किसी भारी वस्तु के टकराने से ट्रेन के असंतुलित होने की आशंका उन्हें बेचैन कर गई। हालांकि, चालक ने सूझबूझ से गति को नियंत्रित किया और घटनास्थल से एक किमी. दूर आगे जाकर चालक ने ब्रेक लगाए। इसके बाद यात्रियों को हादसे के बारे में पता चला।

अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का शाहजहांपुर में ठहराव नहीं है। इसलिए बरेली से चलने के बाद यह ट्रेन 110 किमी. प्रति घंटा की गति से जा रही थी। रोजा पहुंचने पर जब बाइक टकराई ते हरिओम व अन्य लोगों को बचने का मौका भी न मिला। इनको अपनी चपेट में लेते हुए ट्रेन आगे बढ़ी तो पहियों से चिंगारी निकलने लगीं।