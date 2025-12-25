Language
    110 KM प्रत‍ि घंटा की रफ्तार से जा रही ट्रेन के इंजन में फंसी थी बाइक, तेज धमका- चिंगारी से यात्र‍ियों में मच गई थी खलबली 

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, रोजा। 110 किमी. प्रतिघंटा की रफ्तार से जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस से जैसे ही बाइक टकराई तो वह इसके इंजन में फंस गई। तेज धमाके के साथ ट्रेन के पहियों व गिट्टी की रगड़ की आवाज आना शुरू हुई तो यात्रियों में खलबली मच गई। किसी भारी वस्तु के टकराने से ट्रेन के असंतुलित होने की आशंका उन्हें बेचैन कर गई। हालांकि, चालक ने सूझबूझ से गति को नियंत्रित किया और घटनास्थल से एक किमी. दूर आगे जाकर चालक ने ब्रेक लगाए। इसके बाद यात्रियों को हादसे के बारे में पता चला।

    अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का शाहजहांपुर में ठहराव नहीं है। इसलिए बरेली से चलने के बाद यह ट्रेन 110 किमी. प्रति घंटा की गति से जा रही थी। रोजा पहुंचने पर जब बाइक टकराई ते हरिओम व अन्य लोगों को बचने का मौका भी न मिला। इनको अपनी चपेट में लेते हुए ट्रेन आगे बढ़ी तो पहियों से चिंगारी निकलने लगीं।

    इंजन में फंसी बाइक व शव के कारण पटरियों के बीच की गिट्टी भी रगड़ने की आवाज आने लगी। ट्रेन के पहियों से आ रही आवाज से यात्रियों में भी खलबली मच गई।

    लगभग एक किमी. दूर जाकर ट्रेन रुकी तो वे लोग घबराहट में नीचे उतर आए। जीआरपी ने हादसे की जानकारी दी। इसके बाद इंजन को चेक किया गया। इंजन से फंसे बाइक के टुकड़े बाहर निकाले गए। तब ट्रेन को आगे रवाना किया गया।