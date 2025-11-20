Language
    फर्म का अनुबंध बहाल होने के बावजूद शहर में क्‍यों छाया है अंधेरा

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    शाहजहांपुर में मृत किसान नीलम देवी के नाम पर ₹1 लाख का खाद ऋण जारी किया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी सचिव को ही जाँच सौंपी गई, जिससे सहकारिता क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नगर निगम द्वारा ई-स्मार्ट फर्म का अनुबंध बहाल किए जाने के बाद भी शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ई-स्मार्ट की 12 हजार स्ट्रीट लाइटों में से तमाम अब भी खराब पड़ी हैं। कई वार्डों में महीनों से लाइटें नहीं जल रहीं, जिससे मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक अंधेरा छाया रहता है।

    लापरवाही का आरोप लगने पर नगर निगम ने ई-स्मार्ट कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया था, लेकिन 40 पार्षदों के समर्थन के बाद पुनर्विचार कर कंपनी को दोबारा जिम्मेदारी सौंप दी गई। निगम प्रशासन का कहना था कि अनुबंध को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया था।

    बहाली के बाद कंपनी को सभी खराब लाइटें बदलने और दिन में जलने वाली लाइटों के लिए अलग लाइन व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए, लेकिन ठेकेदारों का कहना है कि अभी वर्कआर्डर नहीं मिला है। वहीं दिन के समय भी जलती रहने वाली स्ट्रीट लाइटों के लिए आटोमैटिक आन-आफ सिस्टम भी नहीं लग सका है।

    पार्षदों बोले, स्ट्रीट लाइटें बंद, शिकायतें का नहीं असर

    ई-स्मार्ट की ओर से लगाई गई 12 हजार लाइटों में से कई खराब हैं, लेकिन निगम उन्हें बदलवा ही नहीं रहा। मेरे पार्षद कार्यालय में ही पिछले एक माह से पांच खराब स्ट्रीट लाइटें रखी हैं, जिनको बदलकर नई लाइटें लगाने कोई टीम नहीं आई।

    - मनीष गुप्ता, पार्षद, अजीजगंज

    वार्ड में 20–25 लाइटें एक महीने से खराब हैं। हद्दफ चौकी–अंटा चौराहा, अंटा से बरेली चौकी रोड और मालखाना मोड़–अंजान चौकी मार्ग पर कुल 14 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। सात मीटर चौड़ी सड़क पर 15 की जगह 80 वाट की लाइटें लगें।

    - मजहर हुसैन, पार्षद, खलीलशर्की-चौभुर्जी-आंशिक बिजलीपुरा

    दस से 15 स्ट्रीट लाइटें दो सप्ताह से खराब हैं। निगम को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई मरम्मत टीम नहीं पहुंची। ई-स्मार्ट, बजाज और हैवेल्स की स्ट्रीट लाइटें लगी हैं।खराब को बदले नहीं जाने से हर शाम अंधेरा छा जाता है।

    - संजय कनौजिया, पार्षद, सराकाइयां

    करीब दस स्ट्रीट लाइटें एक महीने से जल नहीं रही हैं। निगम कर्मचारी उपलब्धता न होने का हवाला दे रहे हैं कि नई लाइटें नहीं हैं व मरम्मत का सामान भी कम है। पोस्टमार्टम हाउस रोड पर तीन और कालोनी में छह लाइटें बंद पड़ी हैं।

    - दीपू पंजाबी, पार्षद, काशीराम कालोनी

     

    खराब स्ट्रीट लाइटों को सही कराने व बदलने का काम हो रहा है। कहीं पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही तो ठीक कराने के निर्देश दिए जाएंगे।पार्षदों की ओर से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण होगा।

    - डा. बिपिन कुमार मिश्र, नगर आयुक्त