    शाहजहांपुर में फार्मर रजिस्ट्री न करने पर SDM ने सील किया जनसेवा केंद्र, दी ये चेतावनी

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:26 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जलालाबाद। फार्मर रजिस्ट्री न करने पर एडीएम वित्त अरविंद कुमार ने जनसेवा केंद्र को सील कर दिया। उन्होंने उसकी आईडी भी निरस्त करने के निर्देश दिए। कहा कि अगर इस कार्य में किसी ने भी लापरवाही बरती या फिर रजिस्ट्री करने से इनकार किया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    मड़िया गोसाई गांव में संचालित जनसेवा केंद्र के लेखपाल ने नायब तहसीलदार रोहित कटियार से शिकायत की थी कि केंद्र संचालक फार्मर रजिस्ट्री में सहयोग नहीं कर रहा है। जब किसान पहुंचते हैं तो वह बहाने बनाता है, जिस पर शुक्रवार को एडीएम वित्त अरविंद कुमार नायब तहसीलदार व टीम को लेकर गांव पहुंचे और केंद्र को सील कर दिया।

    उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी जनसेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध शिकायत मिली की वह फार्मर रजिस्ट्री करने में बहानेबाजी कर रहा है या फिर अधिक रुपये वसूल रहा है तो उसके विरुद्ध भी यही कार्रवाई होगी।

    इससे पहले एडीएम ने जलालाबाद व कलान के जनसेवा केंद्र संचालकों व लेखपालों के साथ तहसील सभागार में बैठक की। उनसे कहा कि अभियान चलाकर शतप्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराई जाएं। ताकि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके, जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हाेगी उन्हें किसान किसान सम्मान निधि, फसल खरीद सत्यापन, कृषि बीमा, सब्सिडी आदि सेवाओं व सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।

    एडीएम ने बताया कि जिले में ढाई लाख में से अब तक महज एक लाख 20 हजार ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है। शेष किसान 31 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। नवंबर माह में 50 हजार व दिसंबर में 80 हजार पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है।जलालाबाद तहसील में अब तक 45 हजार 938 के सापेक्ष 26703 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है।