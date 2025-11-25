शाहजहांपुर : जीपीएस से ट्रक को ट्रैक कर विशेष सचिव ने किया सीज, धान खरीद केंद्र पर बड़े स्टॉक और चालान की गड़बड़ी उजागर
धान खरीद केंद्रों पर स्टॉक और चालान में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। रोजा मंडी में चालान से कम बोरियाँ मिलीं, जबकि सरही में अधिक स्टॉक मिला। अधिकारियों को जाँच के आदेश दिए गए। तेज रफ्तार ट्रक को ट्रैक कर सीज किया गया, जो खाद और धान दोनों के उठान में लगा था।
संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा। धान खरीद की जांच करने के लिए जिले के नोडल अधिकारी विशेष सचिव खाद्य एवं रसद अभिषेक गाेयल मंंगलवार दोपहर यहां अचानक पहुंचे। उन्होंने मंडी समिति व क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। जीपीएस के माध्यम से ट्रकों की लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन व चालान में गड़बड़ी की आशंका में पीछा करके एक ट्रक को पकड़ने के बाद सीज कर दिया।
जबकि सरही क्रय केंद्र पर खरीद से ज्यादा स्टाक व ट्रक में चालान से कम बोरियां मिलने पर सहायक अायुक्त सहकारिता को जांच के निर्देश दिए। विपणन शाखा के एक ही केंद्र पर बार-बार एक ही प्रभारी की तैनाती को लेकर जवाब तलब भी किया। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे के साथ भावलखेड़ा के सरही गांव स्थित यूपीएसएस केंद्र पहुंचे।
यहां भौतिक सत्यापन में 45 बोरी धान आनलाइन दर्शायी गई खरीद से अधिक मिला, जिस पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह को जांच के निर्देश दिए। अटसलिया स्थित एसआर राइस मिल पहुंचे तो वहां धान का उतार होता मिला। मंडी समिति के क्रय केंद्र से भेजे गए धान के ट्रक पर चालान में 300 क्विंटल धान दर्ज था, लेकिन ट्रक में 250 क्विंटल ही मिला।
अंतर पूछने पर मंडी सचिव रिंकू कश्यप ने कहा कि चालान गलत कट गया है, जिस पर विशेष सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसमें भी जांच के निर्देश दिए। इसके बाद वह इसके बाद रोजा मंडी के केंद्र पर पहुंचे जहां चालान में गड़बड़ी करने वाले केंद्र प्रभारी अभिषेक सिंह को फटकार लगाई गई। अन्य क्रय केंद्रों से राइस मिल को ले जाने वाले ट्रकों का चालान न काटने पर भी असंतोष जताया गया।
विपणन शाखा के क्रय केंद्र पर पिछले कई वर्षों से एक ही केंद्र प्रभारी त्रिपुरेश तिवारी की तैनाती को लेकर सवाल पूछा तो कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। मंडी समिति परिसर में जांच के दौरान विशेष सचिव ने जीपीएस से ट्रकों की लोकेशन ट्रेस कराना शुरू की।
भारतीय खाद्य निगम के पुवायां के नत्थापुर स्थित केंद्र से धान उठान में लगे ट्रक के निर्धारित गति 25 किमी. प्रति घंटा से अधिक गति पर चलते पाए जाने पर लोकेशन ट्रेस की तो मिश्रीपुर में दिखी। वह टीम के साथ वहां पहुंचे तो लोकेशन रेलवे लोडिंग प्वाइंट की दिखी, जिस पर सचिव टीम के साथ वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही चालक ट्रक छोड़कर भाग गया।
खाली ट्रक मिलने पर जानकारी की तो पता चला कि पुवायां में ही उतार के बाद ट्रक यहां खाद की लोडिंग के लिए आया था, जिस पर सचिव ने धान व खाद की लोडिंग में एक ही ट्रक लगाने पर नाराजगी जतायीा। उन्होंने इसका चालान भी उतार के बाद कटा होना पाया, जिस पर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि धान खरीद केंद्र पर ही ट्रक का चालान काटा जाए और निर्धारित समय सीमा में राइस मिल में उतार सुनिश्चित किया जाए।
नत्थापुर क्रय केंद्र से निकलते समय चालान अपडेट नहीं किया गया था। इसलिए आनलाइन सिस्टम में लोड होने का स्थान अलग दर्शा रहा था। सरही क्रय केंद्र मामले में जांच दी गई है। रेलवे साइडिंग पर जो ट्रक पकड़ा गया है वह खाद व धान के उठान में लगा है। इसलिए धान उतार के बाद तेज गति से शहर की ओर आ रहा था। इन सभी प्रकरण में जांच रिपोर्ट विशेष सचिव को भेज जाएगी।
- राकेश मोहन पांडेय, डीएफएमओ
मंडी से निकलने के दौरान कांटा पर्ची के साथ अन्य रिकार्ड में 250 क्विंटल धान दर्शाया गया था। तकनीकी गड़बड़ी में चालान 300 क्विंटल का कट गया था, जिसको निरस्त कराया जा रहा है। इसमें जिसकी भी लापरवाही है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- रिंकू लाल कश्यप, मंडी सचिव
यह भी पढ़ें- राजस्व की परवाह नहीं! निदेशालय के निर्देश पर शाहजहांपुर में ई-बसों के ग्रामीण रूट बंद, अब सिर्फ शहरी क्षेत्र पर फोकस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।