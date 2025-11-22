राजस्व की परवाह नहीं! निदेशालय के निर्देश पर शाहजहांपुर में ई-बसों के ग्रामीण रूट बंद, अब सिर्फ शहरी क्षेत्र पर फोकस

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ई-बस संचालन को सुचारू बनाने के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय के निर्देशानुसार रूटों में बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहीं ई-बसों को बंद कर अब नगर निगम की सीमा में ही चलाया जाने लगा है, ताकि अधिक से अधिक शहरवासी इसका लाभ ले सकें।

हालांकि, शहर के विभिन्न चौराहों और बाजारों में लगने वाले जाम के कारण बसों का नियमित संचालन प्रभावित हो रहा है। नगर परिवहन सेवा में कुल 25 ई-बसें हैं। इनमें से वर्तमान में 21 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही हैं, जबकि चार बसें बैटरी खराब होने के कारण बंद पड़ी हैं। इन सभी बसों को पहले शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चलाया जा रहा था।इससे बसें पुवायां, जलालाबाद, निगोही जाती थी।

इस तरह वातानुकुलित बसों में सफर करने का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के यात्री भी उठा रहे थे। जिससे राजस्व भी अच्छा प्राप्त हो रहा था। पिछले दिनों नगरीय परिवहन निदेशालय के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों तक जा रही सभी बसों को शहरी क्षेत्र में ही लगा दिया गया है।इसके लिए नया रूट भी तैयार कर लिया गया है।