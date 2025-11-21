लाल निशान लगाते ही भड़का विरोध, शाहजहांपुर में स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट पर फंसेगा पेंच?

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। केरुगंज से मघई टोला होकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक करीब तीन किमी लंबी प्रस्तावित शहर की दूसरी स्मार्ट रोड निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी की ओर से रोड बनाने को निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वर्क आर्डर जारी होते ही अगले 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की योजना है। इससे पहले सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण की जद में आने वाले घरों व दुकानों को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए लाल निशान लगाकर चिह्नीकरण किया गया है।

निर्माण शुरू होने से पहले सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है। सड़क के बीच से बराबर नाप लेकर दोनों ओर दीवारों पर लाल स्याही से मीटर अंकित किए जा रहे हैं। कई घरों व दुकानों पर एक से लेकर दस मीटर तक की जमीन अतिक्रमण की जद में बताई गई है। अचानक हुए सर्वे के बाद क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। मकान व दुकान मालिकों का कहना है कि जिंदगी भर की जमा-पूंजी से खड़ी की गई इमारतें ध्वस्तीकरण की कगार पर हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाए।

सात मीटर होगी मुख्य सड़क, दो-दो मीटर के बनेंगे फुटपाथ स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के तहत मुख्य सड़क सात मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। कुल 16 मीटर की रोड़ होगी। इसमें दोनों ओर दो-दो मीटर चौड़े फुटपाथ, हरित पट्टी बनाई विकसित की जाएगी। फैंसी स्ट्रीट लाइटें और ट्री गार्ड लगाया जाना प्रस्तावित है। सड़क पर डिवाइडर नहीं रहेगा। साथ ही बिजली, सीवर लाइन, जलापूर्ति और अन्य सुविधाओं की शिफ्टिंग का बजट अलग से निर्धारित किया है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के अधिकारी स्पष्ट नहीं कर सके। मघईटोला जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित की होगी।