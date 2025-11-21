लाल निशान लगाते ही भड़का विरोध, शाहजहांपुर में स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट पर फंसेगा पेंच?
शाहजहांपुर की दूसरी स्मार्ट रोड के चौड़ीकरण (16 मीटर) की प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया है। PWD ने घरों व दुकानों पर लाल निशान लगाए हैं, जिसके बाद प्रभावित लोगों ने उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। निविदा पूरी, कार्य 15 दिनों में शुरू होगा। नगर निगम जल्द अतिक्रमण हटाएगा।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। केरुगंज से मघई टोला होकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक करीब तीन किमी लंबी प्रस्तावित शहर की दूसरी स्मार्ट रोड निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी की ओर से रोड बनाने को निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वर्क आर्डर जारी होते ही अगले 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की योजना है। इससे पहले सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण की जद में आने वाले घरों व दुकानों को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए लाल निशान लगाकर चिह्नीकरण किया गया है।
निर्माण शुरू होने से पहले सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है। सड़क के बीच से बराबर नाप लेकर दोनों ओर दीवारों पर लाल स्याही से मीटर अंकित किए जा रहे हैं। कई घरों व दुकानों पर एक से लेकर दस मीटर तक की जमीन अतिक्रमण की जद में बताई गई है। अचानक हुए सर्वे के बाद क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। मकान व दुकान मालिकों का कहना है कि जिंदगी भर की जमा-पूंजी से खड़ी की गई इमारतें ध्वस्तीकरण की कगार पर हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाए।
सात मीटर होगी मुख्य सड़क, दो-दो मीटर के बनेंगे फुटपाथ
स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के तहत मुख्य सड़क सात मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। कुल 16 मीटर की रोड़ होगी। इसमें दोनों ओर दो-दो मीटर चौड़े फुटपाथ, हरित पट्टी बनाई विकसित की जाएगी। फैंसी स्ट्रीट लाइटें और ट्री गार्ड लगाया जाना प्रस्तावित है। सड़क पर डिवाइडर नहीं रहेगा। साथ ही बिजली, सीवर लाइन, जलापूर्ति और अन्य सुविधाओं की शिफ्टिंग का बजट अलग से निर्धारित किया है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के अधिकारी स्पष्ट नहीं कर सके। मघईटोला जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित की होगी।
एक सप्ताह में शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया
नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू किए जाने की तैयारी है। परियोजना को नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।इससे पहले शहर को 2022 में पहली स्मार्ट रोड मिल चुकी है, हालांकि उस रोड पर लगी फैंसी स्ट्रीट लाइटें अब तक बिजली कनेक्शन न मिलने के कारण बेकार पड़ी हैं। नए प्रोजेक्ट के साथ नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सुविधाएं समय पर पूरी की जाएंगी।
स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के तहत केरुगंज से मघई टोला होकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक तीन किमी की सड़क बनाई जाएगी। मुख्य सड़क सड़क सात मीटर चौड़ी बनेगी, लेकिन कुल 16 मीटर की रहेगी। निविदा हो गई है निर्माण कार्य 15 दिनों के भीतर शुरू कराने की तैयारी है और इसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। सर्वे के दौरान जिन स्थानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, वह सड़क निर्माण के लिए आवश्यक माप के आधार पर हैं। सभी कार्य नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे।
- महेंद्र पाल, एक्सइएन प्रांतीय खंड
यह भी पढ़ें- बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं को मिला सड़क निर्माण के लिए मिला बजट, 7.97 करोड़ रुपये स्वीकृत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।