शाहजहांपुर: खेत पर गई 22 वर्षीय युवती की बांके से गला रेतकर हत्या, 'ऑनर किलिंग' का संदेह

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सेहरामऊ दक्षिणी में सोमवार दोपहर 22 वर्षीय मैना देवी की बांके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। उनके शरीर पर भी कई प्रहार किए गए। शव घर से कुछ दूर खेत में पड़ा मिला। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आनर किलिंग से जोड़कर देख रही है। स्वजन से पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चौरा गौटिया गांव निवासी मदनपाल ने बताया कि उनकी बेटी मैना सोमवार दोपहर लगभग ढाई बजे बिना किसी को बताए लगभग दो सौ मीटर दूर खेत पर गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की। खेत पर पहुंचे तो देखा कि बेटी का शव पड़ा था गले से खून निकल रहा था। शरीर पर कई अन्य जगह भी घाव के निशान थे। कुछ दूरी पर खून से सना बांका पड़ा था।