शाहजहांपुर: खेत पर गई 22 वर्षीय युवती की बांके से गला रेतकर हत्या, 'ऑनर किलिंग' का संदेह
शाहजहांपुर के चौरा गांव में 22 वर्षीय मैना देवी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव खेत में मिला, और पुलिस इसे ऑनर किलिंग मान रही है। युवती का भाई घटना के बाद से गायब है, जिससे उस पर शक बढ़ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सेहरामऊ दक्षिणी में सोमवार दोपहर 22 वर्षीय मैना देवी की बांके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। उनके शरीर पर भी कई प्रहार किए गए। शव घर से कुछ दूर खेत में पड़ा मिला। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आनर किलिंग से जोड़कर देख रही है। स्वजन से पूछताछ की जा रही है।
चौरा गौटिया गांव निवासी मदनपाल ने बताया कि उनकी बेटी मैना सोमवार दोपहर लगभग ढाई बजे बिना किसी को बताए लगभग दो सौ मीटर दूर खेत पर गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की। खेत पर पहुंचे तो देखा कि बेटी का शव पड़ा था गले से खून निकल रहा था। शरीर पर कई अन्य जगह भी घाव के निशान थे। कुछ दूरी पर खून से सना बांका पड़ा था।
घटना के बाद से युवती का भाई गायब है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसने ही घटना को अंजाम दिया है। वह गांव के ही एक युवक से चल रहे बहन के प्रेम संबंधों को लेकर नाराज रहता था। कई बार उसने विरोध भी किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि स्वजन से पूछताछ की जा रही है। जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।
