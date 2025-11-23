शाहजहांपुर : घटना 21 दिन पहले की, जांच टीम पहुंचने पर हुई स्वजन को जानकारी; प्रोबेशन विभाग की कार्यशैली पर सवाल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ में रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या करने का 17 वर्षीय नाबालिग आरोपित चार नवंबर को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर से भाग निकला। चौबीस घंटे बाद प्रोबेशन विभाग ने प्राथमिकी तो दर्ज कराई, लेकिन मामले को दबा दिया। पुलिस भी सामान्य गुमशुदगी की तरह इस प्रकरण में भी ढिलाई बरतती रही।

दस दिन पूर्व एक टीम आरोपित के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची तो स्वजन काे जानकारी हुई। घटना के 21 दिन बाद भी बरामदगी न होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। वहीं इतने गंभीर प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की बजाय प्रोबेशन अधिकारी ने केयर टेकर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन रोककर इतिश्री कर ली।

लखनऊ के इंदिरानगर के तकरोही निवासी नाबालिग ने अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। जिसके बाद वहां के किशोर न्याय बोर्ड ने जून माह में उसको यहां राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर में भेजा गया था। यहां पर विभिन्न आरोपों में पकड़े गए 25 नाबालिग किशोर बंदी रहते हैं। इनकी देखरेाख के लिए केयर टेकर व अन्य स्टाफ के साथ ही तीन शिफ्ट में चार-चार होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, बावजूद इसके चार नवंबर को आरोपित रात लगभग साढ़े आठ बजे अपने कमरे से निकला और सम्प्रेक्षण गृह की दीवार फांदकर भाग निकला। पुलिस को जानकारी देने की बजाय विभागीय कर्मचारी उसको तलाशते रहे। जब कुछ भी पता न चला तो चौबीस घंटे बाद कांट थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी।

पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपित के वापस आने का इंतजार करती रही। आठ दिन तक जब कुछ पता न चला तो दस दिन पूर्व एक टीम आरोपित के लखनऊ स्थित आवास पर इस उम्मीद में भेजी गई कि शायद वह वहां रह रहा होगा, लेकिन स्वजन को जब उसके भागने की जानकारी हुई तो वह भी हैरान रह गए।

उन्होंने बेटे के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिसकर्मियों से इस प्रकरण की देरी से जानकारी देने को लेकर आपत्ति की तो कोई संतोषजनक जवाब दिए बिना उल्टे पैर वापस आ गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी गौरव मिश्रा ने बताया कि सम्प्रेक्षण गृह की बाउंड्रीवाल की मरम्मत का कार्य चल रहा है।