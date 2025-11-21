शाहजहांपुर में 10 हजार का इनामी बदमाश  मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल 

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जानलेवा हमला, गोकशी समेत कई घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपित शानू को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। शानू पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांट क्षेत्र के कमलनैनपुर गांव निवासी शानू पर 27 जून को मीरानपुर कटरा क्षेत्र के खैरपुर गांव निवासी हारून ने दीवार गिराने व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। एसपी राजेश द्विवेदी ने 10 हजार का इनाम भी घोषित किया था।

गुरुवार देर रात मीरानपुर कटरा पुलिस को सूचना मिली कि शानू क्षेत्र के कमलापुर नहर पुलिया के पास खड़ा है। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंचीं तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।





23 वर्ष की उम्र में 18 प्राथमिकी

शानू की उम्र करीब 23 वर्ष हैं। उस पर गैंग्सटर, गोवध अधिनियम समेत 18 प्राथमिकी पंजीकृत है। वह महंगे शौक पूरे करने के लिए लगातार अपराध करता जा रहा हैं।



10 दिन में तीसरी मुठभेड़

जिले में 10 दिन के अंदर तीसरी मुठभेड़ हुई है। 11 नवंबर को गोकशी प्रकरण में शामिल खुटार पुलिस ने क्षेत्र के जादमपुर कला गांव निवासी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। जबकि 16 नवंबर को सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने सहकारी संघ सचिव नरेंद्र कुमार से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये लूटने वाले नायक गैंग के सदस्य हरदोई के कोतवाली क्षेत्र के झाबरापुरवा क्षेत्र निवासी अब्बास गाजी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पेट में गोली लगी है। लखनऊ में उपचार चल रहा है।