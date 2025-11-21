Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में 10 हजार का इनामी बदमाश  मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल 

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश शानू को गिरफ्तार किया। शानू पर जानलेवा हमला और गोकशी जैसे कई आरोप हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शानू कमलापुर नहर पुलिया के पास खड़ा है, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जानलेवा हमला, गोकशी समेत कई घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपित शानू को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। शानू पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांट क्षेत्र के कमलनैनपुर गांव निवासी शानू पर 27 जून को मीरानपुर कटरा क्षेत्र के खैरपुर गांव निवासी हारून ने दीवार गिराने व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। एसपी राजेश द्विवेदी ने 10 हजार का इनाम भी घोषित किया था।

    गुरुवार देर रात मीरानपुर कटरा पुलिस को सूचना मिली कि शानू क्षेत्र के कमलापुर नहर पुलिया के पास खड़ा है। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंचीं तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।



    23 वर्ष की उम्र में 18 प्राथमिकी


    शानू की उम्र करीब 23 वर्ष हैं। उस पर गैंग्सटर, गोवध अधिनियम समेत 18 प्राथमिकी पंजीकृत है। वह महंगे शौक पूरे करने के लिए लगातार अपराध करता जा रहा हैं।



    10 दिन में तीसरी मुठभेड़


    जिले में 10 दिन के अंदर तीसरी मुठभेड़ हुई है। 11 नवंबर को गोकशी प्रकरण में शामिल खुटार पुलिस ने क्षेत्र के जादमपुर कला गांव निवासी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। जबकि 16 नवंबर को सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने सहकारी संघ सचिव नरेंद्र कुमार से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये लूटने वाले नायक गैंग के सदस्य हरदोई के कोतवाली क्षेत्र के झाबरापुरवा क्षेत्र निवासी अब्बास गाजी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पेट में गोली लगी है। लखनऊ में उपचार चल रहा है।

     


    10 हजार के इनामी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका इलाज चल रहा है। उसे जेल भेजा जाएगा।- राजेश द्विवेदी, एसपी