    पीलीभीत-शाहजहांपुर सीमा पर बदहाल सड़क, 2.5 KM का सफर बन गया 'दर्द', ग्रामीण काट रहे 10 KM का अतिरिक्त फेर

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    शाहजहांपुर से पीलीभीत को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हालत में है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। 2011 में बनी यह सड़क जगह-जगह से उखड़ गई है, और मरम्मत के बाद भी हालत सुधरी नहीं। छात्रों और राहगीरों को गड्ढों के कारण परेशानी हो रही है, और लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

    शाहजहांपुर और पीलीभीत को जोड़ने वाली जर्जर सड़क

    संवाद सहयोगी, जागरण, पुवायां। मुख्यमंत्री सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन यहां अधिकारी जर्जर सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा पा रहे हैं। शाहजहांपुर से पीलीभीत को जोड़ने वाली सड़क का भी कुछ यही हाल है। हालत इतनी खस्ताहाल है कि ढाई किमी. लंबे इस मार्ग पर सड़क ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। इस कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। अधिकारियों को प्रार्थनापत्र देकर थक चुके लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है।

    बंडा के गांव कंधरपुर मझिगई मोड़ से जमुनिया नवदिया तक मंडी परिषद ने वर्ष 2011 में सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन छह वर्ष मे ही यह जगह-जगह से उखड़ गई। वर्ष 2017 में मरम्मत कार्य कराया गया, लेकिन यह कार्य दो वर्ष भी न टिक सका। ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगाें को आवागमन में काफी परेशानी होती है। तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक ज्ञापन दे चुके, पर कोई सुनने वाला नहीं है। गांव कंधरपुर में स्थित महाराज कालीचरण इंटर कालेज में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है।

    सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से स्कूली बच्चे व राहगीर गिरकर घायल हो चुके हैं। इसी सड़क से अहलदादपुर, मूड़ा, नभीची,कंधरपुर, मझिगयी, जमुनिया नवदिया आदि गांवों के लोग पीलीभीत आते जाते हैं, अब उनको पूरनपुर जाने के लिए बंडा से मोहद्दीपुर गुलड़िया होकर छह किलोमीटर व नभीची कसगंजा से जाने पर दस किमी का अतिरिक्त फेर काटना पड़ रहा है। इन मार्गाें पर भीड़ अधिक होने के कारण जाम व हादसे का डर बना रहता है।

    पूर्व में अवर अभियंता की देखरेख में सड़क का निर्माण व मरम्मत कार्य कराया गया था। सड़क जर्जर हालत में होने पर दोबारा मरम्मत कार्य कराने काप्रस्ताव भेजा जाएगा। बजट मिलने पर कार्य कराया जाएगा।

    - भारत अग्रवाल, अवर अभियंता मंडी परिषद


