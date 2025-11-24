पीलीभीत-शाहजहांपुर सीमा पर बदहाल सड़क, 2.5 KM का सफर बन गया 'दर्द', ग्रामीण काट रहे 10 KM का अतिरिक्त फेर

संवाद सहयोगी, जागरण, पुवायां। मुख्यमंत्री सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन यहां अधिकारी जर्जर सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा पा रहे हैं। शाहजहांपुर से पीलीभीत को जोड़ने वाली सड़क का भी कुछ यही हाल है। हालत इतनी खस्ताहाल है कि ढाई किमी. लंबे इस मार्ग पर सड़क ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। इस कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। अधिकारियों को प्रार्थनापत्र देकर थक चुके लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है।

बंडा के गांव कंधरपुर मझिगई मोड़ से जमुनिया नवदिया तक मंडी परिषद ने वर्ष 2011 में सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन छह वर्ष मे ही यह जगह-जगह से उखड़ गई। वर्ष 2017 में मरम्मत कार्य कराया गया, लेकिन यह कार्य दो वर्ष भी न टिक सका। ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगाें को आवागमन में काफी परेशानी होती है। तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक ज्ञापन दे चुके, पर कोई सुनने वाला नहीं है। गांव कंधरपुर में स्थित महाराज कालीचरण इंटर कालेज में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है।