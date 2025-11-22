ठेकेदारों की मनमानी: शाहजहांपुर में सड़कें उखाड़कर छोड़ीं, महीनों से लोग झेल रहे मुसीबत
शाहजहांपुर में नगर निगम के ठेकेदारों की लापरवाही से इंदिरा नगर और मुहल्ला मोहम्मद जई के लोग परेशान हैं। सड़कों का निर्माण अधूरा होने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। पार्षदों ने इस समस्या के बारे में नगर आयुक्त को सूचित किया है, जिसके बाद उन्होंने ठेकेदारों को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नगर निगम के ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने सड़क निर्माण शुरू करने के नाम पर कई इलाकों में पुरानी इंटरलाकिंग और आरसीसी सड़कें उखाड़ तो दीं, लेकिन निर्माण कार्य अधर में छोड़ दिया। इससे मुहल्लों में आवागमन बुरी तरह प्रभावित है।
शहर की इंदिरा नगर कालोनी में ऋषि आश्रम मार्ग पर दीपावली से पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था।इसके लिए ठेकेदार की ओर से इंटरलाकिंग को उखड़वा दिया गया। करीब दो माह बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ। ऐसे में उखड़ी पड़ी सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी आश्रम के निकट स्थित दसवां संस्कार केंद्र पर आने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है।
सड़क उखड़ी पड़ी होने की वजह से ई-रिक्शा व अन्य वाहन केंद्र तक नहीं पहुंच पाते।ऐसे में पहले ही लोगों को उतरना पड़ता है, महिलाओं को अधिक दिक्कत होती है। इसी तरह से मोहल्ला मोहम्मद जई में भी दोमाह से गली की सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है।यहां पर तो ठेकेदार की ओर से पूरी सड़क उखाड़ दिया गया है, जिसके बाद पूरी गली में सीवर के चैंबर ही नजर आते हैं। इनकी वजह से गली में कोई वाहन ही निकल पाता।
पार्षदों की बात
कई बार नगर आयुक्त को समस्या से अवगत कराने के बाद भी मुहल्ला मोहम्मद जई में गली की सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा रहा है। ठेकेदार की ओर से आधी-अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दी गई है।इसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- दिवाकर मिश्रा, पार्षद
इंदिरा नगर में ऋषि आश्रम मार्ग की इंटरलाकिंग उखड़ी पड़ी है।इसको लेकर महापौर अर्चना वर्मा को भी अवगत कराया जा चुका है।उनकी ओर से ठेकेदार से बात कराई गई थी, दो-तीन में आने की बात कही थी।संस्था कासगंज की है, उसकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
- सोनी मिश्रा, पार्षद
सड़कों का निर्माण में अधूरा होने के संबंध में निर्माण विभाग से जानकारी की जाएगी। संबंधित कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों को कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। कार्य में लापरवाही व देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- डा. बिपिन कुमार मिश्रा, नगर आयुक्त
