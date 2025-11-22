शाहजहांपुर में रुपये लेकर आवास न बनवाने वाले 291 लाभार्थियों को नोटिस, वसूली जाएगी किस्त
शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण शुरू न करने वाले 291 लाभार्थियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। डूडा ने वर्ष 2017 से 2025 तक के लाभार्थियों पर सख्ती दिखाई है। डीएम के निर्देशानुसार, दो बार नोटिस के बाद भी काम शुरू न करने पर अब आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 50 हजार की पहली किस्त लेने के बाद भी आवास न बनवाने वालों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। कार्य शुरू न कराने पर उनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
वर्ष 2017 से 2025 तक स्वीकृत आवासों का निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने कड़ा रुख अपनाया है। योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की पहली किस्त प्राप्त करने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य न शुरू करने वाले कुल 291 लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी जारी की गई है।
डूडा की ओर से जारी सूची के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के 116, जबकि नगर पालिका परिषद तिलहर 12, नगर पालिका परिषद जलालाबाद पांच, नगर पालिका परिषद पुवायां 25 लाभाथियों को नोटिस दिया गया है।इनके अतिरिक्त नगर पंचायत कलान के 27, कांट के पांच, कटरा 27, खुदागंज 29, खुटार 22, निगोही दस और बंडा के 13 लाभार्थियों को भी तीसरा व अंतिम नोटिस भेजा गया है।
डीएम की अध्यक्षता में बैठक दिए गए थे कार्रवाई के निर्देश
डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद 20 अगस्त 2025 को इन सभी लाभार्थियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। दो-दो बार नोटिस दिए जाने और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद निर्माण शुरू न होने पर अब तीसरी और अंतिम नोटिस जारी की गई है। अगर इसके बाद भी लाभार्थी कार्य आरंभ नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्तल लेने के बावजूद निर्माण नहीं कराना सरकारी धनराशि के दुरुपयोग है। इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतिम नोटिस के बाद भी यदि लाभार्थी निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
- डा. बिपिन कुमार मिश्र, नगर आयुक्त
