शाहजहांपुर : महंगी शादी के लिए बना फर्जी दारोगा गिरफ्तार, किराये के मकान में रहकर करता था ठगी
शाहजहांपुर में रह रहे मथुरा निवासी गौरव शर्मा ने महंगी शादी के लिए करीब डेढ़ साल तक फर्जी दारोगा बनकर पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी की। पुलिस ने उसे पकड़कर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी ने बताया कि पुलिस वर्दी पहनकर लाखों रुपये की शादी और शौक पूरे करता था।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खुटार में पकड़े गए मथुरा निवासी फर्जी दारोगा गौरव शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई। गौरव अपनी महंगी शादी करने, टोल टैक्स से बचने व अन्य शौक पूरे करने के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर रहता था। आरोपित ने बताया कि उसके पिता दारोगा है।
मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र के ई 33 जनकपुरी महोली रोड निवासी गौरव शर्मा करीब डेढ वर्ष से खुटार निवासी संजय त्रिपाठी के मकान में किराये पर रहता था। वह खुद को लखनऊ एडीजी कार्यालय से अटैच बताकर रह रहा था। सोमवार रात आपरेशन तलाश के तहत पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर पकड़ लिया।
थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला वह फर्जी दारोगा बनकर लोगों को रौब दिखा रहा था। उसके पास उप्र पुलिस की आइडी के दो फोटो भी मिले हैं। गौरव ने पुलिस को बताया कि उसने महंगी शादी करने के लिए फर्जी दारोगा बन गया। ऐसे आठ से 10 लाख रुपये तक की शादी होता जबकि दारोगा बताकर 30 लाख से अधिक तक की शादी आसानी से हो जाती थी।
इसके अलावा टोल टैक्स से लेकर अन्य महंगे शौक भी मुफ्त में पूरे हो जाते थे। दारोगा समझकर दुकानदार तक रुपये लेने से बचते थे। आरोपित ने बताया कि पिता राकेश कुमार शर्मा पुलिस विभाग में दारोगा है।हालांकि वह कहां तैनात हैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। प्रभारी निरीक्षक आरके रावत ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।