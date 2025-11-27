Language
    शाहजहांपुर: 'शादी से मना करती, मोबाइल पर घंटों बात': बहन की हत्या के बाद बोला भाई- परेशान होकर उठाया कदम

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:44 AM (IST)

    शाहजहांपुर के सेहरामऊ दक्षिणी में एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। आरोपी शेरा का कहना है कि उसकी बहन मैना मोबाइल पर बहुत बात करती थी और शादी से इनकार कर रही थी, जिससे वह परेशान था। गुस्से में उसने बांके से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शेरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    पुलि‍स की गि‍रफ्त में आरोप‍ित

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जब भी पापा या मैं शादी करने के लिए कहता तो मैना मना कर देती थी। हम लोगों की बात नहीं सुनती, लेकिन मोबाइल पर घंटों बात करती रहती थी। इसी आदत को लेकर गुस्से में मैंने बांके से वार करके उसकी हत्या कर दी। जेल भेजे जाने से पहले सेहरामऊ दक्षिणी थाने में मौजूद शेरा के चेहरे पर यह सब बताते समय न तो कोई शिकन थी और न ही बहन को मौत के घाट उतारने का पछतावा। जिस तरह घटना को अंजाम दिया, पूरा घटनाक्रम वैसे ही बता दिया। एक बार भी उसकी आंख से न आंसू तक न छलके...।

    इटौरा गौटिया गांव निवासी मैना देवी का मंगलवार सुबह भाई शेरा से विवाद हो गया था। मोबाइल पर अधिक बात करने व शादी से इन्कार करने पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद मैना घर के पास स्थित खेत में काम करने गई तो शेरा ने बांके से ताबड़तोड़ आठ वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह भाग निकला था। जिसके बाद उसे रात गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    शेरा ने बताया कि मैना के बार-बार शादी करने से इन्कार करती थी। जब जानकारी की तो पता चला कि वह कई नंबरों पर काल करती थी। जब कभी उससे इस बारे में पूछता तो वह मना कर देती। इसको लेकर परिवार काफी परेशान था। शेरा ने बताया कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे में उसने नंबरों की जानकारी करने के लिए बहन का मोबाइल ही अपने पास रख लिया, जिस पर वह झगड़ने लगी।

    मंगलवार को जब वह खेत पर काम करने लगा तो मैना वहां पर आ गई और मोबाइल मांगने लगी। इन्कार करने पर झगड़ने लगी। कहा कि जहां तुम लोग चाह रहे हो वहां शादी नही करुंगी। उसकी इस बार पर गुस्सा आ गया और और कुछ देर बाद खेत में रखा बांका उठाकर बहन की गर्दन व शरीर पर वार किए, जिससे खून निकलने लगा। कुछ देर बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध पिता ने ही हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसको जेल भेज दिया गया है।

     

