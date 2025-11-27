शाहजहांपुर: 'शादी से मना करती, मोबाइल पर घंटों बात': बहन की हत्या के बाद बोला भाई- परेशान होकर उठाया कदम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जब भी पापा या मैं शादी करने के लिए कहता तो मैना मना कर देती थी। हम लोगों की बात नहीं सुनती, लेकिन मोबाइल पर घंटों बात करती रहती थी। इसी आदत को लेकर गुस्से में मैंने बांके से वार करके उसकी हत्या कर दी। जेल भेजे जाने से पहले सेहरामऊ दक्षिणी थाने में मौजूद शेरा के चेहरे पर यह सब बताते समय न तो कोई शिकन थी और न ही बहन को मौत के घाट उतारने का पछतावा। जिस तरह घटना को अंजाम दिया, पूरा घटनाक्रम वैसे ही बता दिया। एक बार भी उसकी आंख से न आंसू तक न छलके...।

इटौरा गौटिया गांव निवासी मैना देवी का मंगलवार सुबह भाई शेरा से विवाद हो गया था। मोबाइल पर अधिक बात करने व शादी से इन्कार करने पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद मैना घर के पास स्थित खेत में काम करने गई तो शेरा ने बांके से ताबड़तोड़ आठ वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह भाग निकला था। जिसके बाद उसे रात गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

शेरा ने बताया कि मैना के बार-बार शादी करने से इन्कार करती थी। जब जानकारी की तो पता चला कि वह कई नंबरों पर काल करती थी। जब कभी उससे इस बारे में पूछता तो वह मना कर देती। इसको लेकर परिवार काफी परेशान था। शेरा ने बताया कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे में उसने नंबरों की जानकारी करने के लिए बहन का मोबाइल ही अपने पास रख लिया, जिस पर वह झगड़ने लगी।