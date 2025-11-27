दैनिक जागरण का प्रभाव: अपर मुख्य सचिव ने लिया संज्ञान, शाहजहांपुर अस्पताल के लिए 14.52 करोड़ बजट जारी होने की बढ़ी उम्मीद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मेडिकल कालेज परिसर में नौ वर्ष बाद भी अधूरे 100 बेड अस्पताल के निर्माण में लगा बजट का रोड़ा जल्द दूर होने की संभावना है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने इस बारे में पूरी रिपोर्ट तलब की है। उनके कार्यालय से फोन के माध्यम से प्राचार्य डा. राजेश कुमार से अधूरे निर्माण कार्य को लेकर जानकारी ली गई।

प्राचार्य ने बजट न मिलने, अब तक की स्थिति व अधूरे कार्य के कारण हो रही दिक्कतों के बारे में बताया। इस संबंध में जल्द ही कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण के साथ अधिकारियों की बैठक करने का भी निर्णय लिया गया। राजकीय मेडिकल कालेज का दर्जा मिलने के बाद 193 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत हुए थे जिसमे जिगनेरा स्थित भवन के साथ ही मेडिकल कालेज परिसर में 100 बेड का अस्पताल निर्माण भी शामिल था।

कार्यदायी संस्था उप्र राजकीय निर्माण निगम ने 2017 में काम शुरू कराया। 2018 में जिगनेरा भवन व 2020 में अस्पताल का निर्माण पूरा कराया जाना था, लेकिन काम की गति धीमी होने के कारण लागत बढ़ती गई। 2023 में 14.52 करोड़ के अतिरिक्त बजट की मांग की गई, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली, जिस कारण काम जहां तका तहां रुक गया। दैनिक जागरण ने 25 नवंबर के अंक में बजट में अटका 100 बेड अस्पताल का निर्माण शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया।