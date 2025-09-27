Language
    नानी के घर जाने के लिए निकली युवती का ई-रिक्शा में किया अपहरण, मुकदमा दर्ज

    By Ajay Yadav Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:07 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को आशीष नामक युवक ने अगवा किया है। पुलिस ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही लेकिन बाद में एसपी के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। परिजनों ने आरोपियों पर बेटी को बेचने या अनैतिक काम में लगाने का आरोप लगाया है।

    नानी जाने को निकली युवती का अपहरण। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर । नानी के घर जाने के लिए कहकर निकली युवती का पिता पुत्र पर अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। चौक कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के वजाय युवती के स्वजन को टरका दिया। जिसके बाद एसपी राजेश द्विवेदी से गुहार लगाई गई तब प्राथमिकी पंजीकृत की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौक कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने बताया 23 सितंबर को बेटी घर से पीछे की गली में रह रही अपनी नानी के घर जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वहां नही पहुंची। बेटी के बारे में रिश्तेदार व अन्य परिचितों से पता किया लेकिन कुछ पता नही चला। सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला पड़ोस में रहने वाला आशीष ई रिक्शा पर बैठाकर कहीं ले जा रहा है।

    बेटी को किया अगवा

    इसके पीछे आशीष के पिता अरुण व भाई अमित कुमार का भी हाथ है। आरोप है इन लोगों ने बेटी को अगवा कर लिया। महिला ने कहा यह लोग उसकी बेटी को कहीं बेच सकते हैं य फिर किसी अनैतिक कार्य में लगा सकते है। चौक कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने अपहरण के बजाय गुमशुदगी ही दर्ज करने के लिए कहा।

    पुलिस ने जब मामले को गंभीरता से नही लिया तो एसपी को पत्र दिया। एसपी के निर्देश पर शुक्रवार देर रात आशीष उसके पिता और भाई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। एसपी ने जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।