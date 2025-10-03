Language
    शाहजहांपुर के इस गांव में लीकेज से हाे रही पानी की बर्बादी, गड्ढे होने से बढ़ी दिक्कत

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    शाहजहांपुर में विभागीय लापरवाही के चलते जल संरक्षण प्रयासों के बावजूद प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। बिजली विभाग और गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुई लीकेज के कारण 16 वार्डों में गंदा पानी घरों में जा रहा है। मुहल्ला अफरीदी नादिरशाह जैसे इलाकों में सड़कें पानी से भरी हैं। अधिकारी लीकेज ठीक कराने के लिए नोटिस जारी करने की बात कर रहे हैं।

    लीकेज से हाे रही पानी की बर्बादी, गड्ढे होने से बढ़ी दिक्कत।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जल संरक्षण के लिए समय-समय पर लोगों को जागरूक किया जाता हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही से नगर में हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। लीकेज वाले स्थान पर गड्ढे होने की वजह से उपभोक्ताओं को शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है।

    बिजली विभाग के ठेकेदार खंभे लगाते समय कई जगह पर नगर की जलापूर्ति की पाइप लाइन में लीकेज कर दिया। नगर के 16 वार्डों में पेयजल व्यवस्था नलकूप से होती है। पेयजल आपूर्ति देने वाले पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण गंदा पानी घरों में जा रहा है।

    नगर के मुहल्ला अफरीदी, नादिरशाह, इस्लामनगर, मुगलान, कायस्थान, कोरियान, बाजार, सराय आदि मुहल्लो में जगह पर पाइपलाइन में लीकेज है। इससे पानी सड़क पर दिन भर बहता है। वही दूसरी ओर नगर में घर-घर कनेक्शन देने के उद्देश्य से गैस की

    पाइप लाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन बिछाने के बाद मरम्मत कार्य कर सड़क को पहले की तरह नहीं किया जा रहा है। गड्ढों में सिर्फ मिट्टी डालकर छोड़ दिया जा रहा है। जिससे सड़कों की दशा बिगड़ जा रही है।

    गैस व पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने वाली कार्य दाई संस्था से संपर्क कर वार्डों में हुए गड्ढों की मरम्मत के लिए नोटिस दिया जाएगा। लीकेज जल्द सही कराए जाएंगे।

    शिवलाल राम, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कटरा