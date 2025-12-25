Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर के रोजा जंक्‍शन पर हुए भीषण रेल हादसे की जांच के ल‍िए टीम गठ‍ित, र‍िपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

    By Eugesh Krishna Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन पर हुए भीषण रेल हादसे की जांच मंडल स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। मुरादाबाद मंडल द्वारा गठित टीम जांच पूरी कर अपनी रिपोर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रोजा जंक्शन पर हुए भीषण रेल हादसे की जांच मंडल स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। मुरादाबाद मंडल द्वारा गठित टीम जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट डीआरएम संग्रह मौर्य को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार शाम करीब छह बजकर 10 मिनट पर रोजा जंक्शन स्थित वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ कार्यालय के पास रेल पार्सल ट्राली एवं रेलकर्मियों के उपयोग के लिए बने मार्ग से निगोही निवासी सेठपाल अपनी पत्नी पूजा, पांच वर्षीय पुत्र सूर्यांश, डेढ़ वर्षीय पुत्री निधि तथा साढू लखीमपुर खीरी के रहने वाले हरिओम के साथ बाइक से गुजर रहे थे।

    उसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रही रन थ्रू गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक के पाटर्स इंजन में फंसकर करीब 200 मीटर तक घिसटते चले गए। सेठपाल सहित सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि मंडल स्तर के अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है, जो रोजा जंक्शन पर कर्मचारियों के उपयोग के लिए बने मार्ग से गुजरने की परिस्थितियों और हादसे के कारणों की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट डीआरएम को सौंपे जाने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।