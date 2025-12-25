जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रोजा जंक्शन पर हुए भीषण रेल हादसे की जांच मंडल स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। मुरादाबाद मंडल द्वारा गठित टीम जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट डीआरएम संग्रह मौर्य को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार शाम करीब छह बजकर 10 मिनट पर रोजा जंक्शन स्थित वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ कार्यालय के पास रेल पार्सल ट्राली एवं रेलकर्मियों के उपयोग के लिए बने मार्ग से निगोही निवासी सेठपाल अपनी पत्नी पूजा, पांच वर्षीय पुत्र सूर्यांश, डेढ़ वर्षीय पुत्री निधि तथा साढू लखीमपुर खीरी के रहने वाले हरिओम के साथ बाइक से गुजर रहे थे।

उसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रही रन थ्रू गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक के पाटर्स इंजन में फंसकर करीब 200 मीटर तक घिसटते चले गए। सेठपाल सहित सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।