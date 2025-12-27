शाहजहांपुर में गलत दिशा में दौड़ती ट्रैक्टर-ट्राली ने दो छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हरदोई राजमार्ग पर गलत दिशा में दौड़ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने शनिवार को छात्र कुलदीप की जान ले ली। उनके चचेरे भाई रामनिवास की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों छात्र हरदोई से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। उन्होंने 120 किमी आवाजाही का सफर तय करने के लिए घर से बाइक उठाई मगर, हेलमेट नहीं लिया। वे ट्रैक्टर-ट्राली के टक्कर से दूर जा गिरे, जिससे सिर में गंभीर चोट लगी। ट्रैक्टर चालक भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहा था, किसी पुलिसकर्मी की उस पर निगाह नहीं गई। अब उसे तलाशा जा रहा है।

हिसमाह गांव निवासी कुलदीप शनिवार सुबह को बाइक से शाहबाद के आदमपुर स्थित एबी सिंह डिग्री कालेज गए थे। स्वजन के अनुसार, भीषण ठंड होने के कारण उनसे कहा कि बस से चले जाएं मगर, अनसुनी कर दी। पूर्वाह्न 11 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद वे गांव लौट रहे थे। शाहजहांपुर-हरदोई फोरलेन राजमार्ग पर सूरतपुर गांव के पास गलत दिशा से आए ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वे लहूलुहान अवस्था में सड़क पर जा गिरे तो ट्रैक्टर छोड़कर चालक भाग गया।