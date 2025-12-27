Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शाहजहांपुर में गलत दिशा में दौड़ती ट्रैक्टर-ट्राली ने दो छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    शाहजहांपुर-हरदोई राजमार्ग पर गलत दिशा से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार दो छात्रों को टक्कर मार दी। परीक्षा देकर लौट रहे कुलदीप की मौके पर ही मौत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हरदोई राजमार्ग पर गलत दिशा में दौड़ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने शनिवार को छात्र कुलदीप की जान ले ली। उनके चचेरे भाई रामनिवास की हालत गंभीर बनी हुई है।

    दोनों छात्र हरदोई से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। उन्होंने 120 किमी आवाजाही का सफर तय करने के लिए घर से बाइक उठाई मगर, हेलमेट नहीं लिया।

    वे ट्रैक्टर-ट्राली के टक्कर से दूर जा गिरे, जिससे सिर में गंभीर चोट लगी। ट्रैक्टर चालक भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहा था, किसी पुलिसकर्मी की उस पर निगाह नहीं गई। अब उसे तलाशा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसमाह गांव निवासी कुलदीप शनिवार सुबह को बाइक से शाहबाद के आदमपुर स्थित एबी सिंह डिग्री कालेज गए थे। स्वजन के अनुसार, भीषण ठंड होने के कारण उनसे कहा कि बस से चले जाएं मगर, अनसुनी कर दी।

    पूर्वाह्न 11 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद वे गांव लौट रहे थे। शाहजहांपुर-हरदोई फोरलेन राजमार्ग पर सूरतपुर गांव के पास गलत दिशा से आए ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वे लहूलुहान अवस्था में सड़क पर जा गिरे तो ट्रैक्टर छोड़कर चालक भाग गया।

    अन्य वाहन सवारों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को राजकीय मेडिकल कालेज भेजा। वहां उपचार से पहले ही कुलदीप की मौत हो गई। रामनिवास का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है।

    थाना प्रभारी उमेश कुमार मिश्र ने बताया कि कुलदीप के मोबाइल से मिले नंबर के जरिये स्वजन को सूचना भेजी। तहरीर का इंतजार है, उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ट्रैक्टर-ट्राली चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।