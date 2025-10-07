शाहजहांपुर में एक निर्माणाधीन कॉलोनी में चोरी करने घुसे एक युवक को गार्ड ने पकड़कर पीटा और खंभे से बांध दिया। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। निर्माणाधीन कॉलोनी में चोरी करने घुसे युवक को गार्ड ने पकड़कर पीट दिया। उसे खंभे से बांधकर थाने फोन किया गया, मगर पुलिस पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई, जिसमें घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है।

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर निर्माणाधीन श्याम वाटिका में निर्माण सामग्री पड़ी रहती है। इसकी देखरेख के लिए गार्ड गुल्लू व दिनेश वर्मा की तैनाती रहती है। पुलिस के अनुसार, सोमवार देर रात तीन युवक निर्माणाधीन कालोनी की दीवार फांदकर निर्माण सामग्री रखे स्थान की ओर जा रहे थे। उसी दौरान गार्ड ने ललकारा तो दो युवक भाग गए, जबकि तीसरा पकड़ा गया। उसे खंभे से बांधने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।